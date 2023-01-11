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Швеція передасть Україні новітню зброю Archer: експерт пояснив, у чому його винятковість

11 січня 2023, 03:05
Військовий експерт Олег Катков розповів про те, в чому особливості САУ моделі Archer, які Швеція готується передати Україні.
Арчер, Катков
Експерт пояснив, у чому винятковість САУ Archer / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Самохідні артилерійські установки Archer, які Швеція готується передати в розпорядження ЗСУ, є одними з найновіших, найбільш революційних видів такої зброї в принципі. Про це заявив військовий експерт і головний редактор Defence Express Олег Катков в ефірі Апостроф TV, За його словами, дані установки абсолютно автоматизовані, а екіпаж торкається снарядів тільки коли їх потрібно заряджати.

"До складу екіпажу САУ входить, якщо я не помиляюся, тільки три людини – командир, навідник і водій. Екіпаж не має справу з боєприпасами, крім закладання їх в автомат заряджання", – сказав Катков.

"Тобто це космічний корабель, якщо ми навіть будемо його порівнювати з американськими М-109 Paladin. Але є свої нюанси, як і у будь-якої нової автоматизованої техніки. Вони полягають в тому, що під час інтенсивної експлуатації можуть вилізти певні речі, які не закладалися конструкторами і не виявлені при помірній експлуатації мирного часу. Тобто САУ точно не призначена для того, щоб завалювати противника сотнями снарядів", – підсумував експерт.

Хто такий Олег Катков

Військовий експерт, головний редактор військового порталу Defense Express.

Військова допомога Заходу Україні

5 січня відбувся телефонна розмова президента США Джо Байдена з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Вашингтон і Берлін збираються підтримувати Україну стільки часу, скільки буде потрібно. Американці відправлять Києву БМП M2 Bradley, а німці – Marder. Німеччина відправить Україні ще одну батарею Patriot.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україні дадуть ще додаткову батарею Patriot, а також потужну бронетехніку.

Український глава держави подякував Німеччині, військова техніка якої надала ключове значення в перехопленні ракет РФ.

Інші новини:

САУ війна Росії та України новини Швеції Олег Катков
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