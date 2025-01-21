На Харківщині РФ намагається прорватись вперед: військові розкрили ситуацію

Останні декілька місяців на Харківському напрямку відбувається операція НГУ та ГУР.

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Росіяни хочуть прорватись на Харківському напрямку / колаж: Главред, фото: УНІАН

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Війна тут зараз схожа на В'єтнам, де багато наритих дір

На Харківщині триває черговий етап операції

Представник служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" Володимир Дегтярьов зазначив, що метр за метром Сили оборони відсувають ворога від Харкова до кордону.

"Бригада стоїть на північ від Харкова - це селище Липці. Тобто між Липцями та кордоном ми потроху просуваємося і відсуваємо ворога до кордону. З травня 2024 року, коли почалася друга спроба наступу на Харківщину, бригаду терміново перекинули на цей напрямок. І з цього часу метр за метром ми відштовхуємо ворога від Харкова", - зауважив Дегтярьов в ефірі телеканалу "Еспресо".

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За словами представника служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія", останні декілька місяців відбувається операція, де бригада "Хартія" разом з суміжними підрозділами, зокрема підрозділами ГУР та 92-ю бригадою відсуває ворога. Наразі триває черговий етап операції.

"Специфіка Харківщини та цієї ділянки полягає в тому, що тут дуже щільні ліси, і за кожен метр доводиться битися, тому що не існує постійної лінії, тобто траншей, окопів. Натомість війна тут зараз схожа на В'єтнам, де багато наритих дір, з яких доводиться виколупувати ворога буквально по одному", - наголосив Дегтярьов.

Ситуація на Харківському напрямку - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Володимир Дегтярьов попередив про те, що росіяни прагнуть досягти околиць Харкова. Відомо, що росіяни намагаються просуватися в напрямку Харкова. Військові спостерігають постійні спроби Росії накопичити сили для наступу.

Стало відомо, що ЗСУ закріпилися на нових рубежах, у ворога втрати на Харківському напрямку. Найменш віддаленою від Харкова залишається лінія фронту поблизу села Глибоке на Харківщині. Українські військові успішно закріпилися на нових рубежах, вибивши ворога з його позицій.

Аналітики WSJ розкрили, як ЗСУ взяли в полон солдата КНДР. Відомо, що українські солдати були налаштовані на захоплення полоненого, адже до цього часу жоден північнокореєць, який брав участь у війні на боці Росії, не потрапляв до рук українців живим.

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