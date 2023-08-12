ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонщині: у Bild розкрили деталі

Російські окупанти не змогли витіснити українські підрозділи з лівого берега Дніпра.

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ЗСУ просуваються в Херсонській області / Колаж: Главред, фото: 14-та ОМБр, УНІАН

Підрозділи Збройних сил України зуміли закріпитися на лівому березі Дніпра у тимчасовій окупованій РФ Херсонської області.

Як повідомив в Twitter журналіст німецького видання Bild Юліан Рьопке, українські бійці зуміли закріпитися в районі населеного пункту Козачі Лагері.

Він уточнив, що російські окупанти не змогли витіснити українські підрозділи з лівого берега Дніпра.

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За даними німецького журналіста, ЗСУ "встановили плацдарм в цьому районі, який з тих пір постійно зростає".

Рьопке додав, що від нового плацдарму ЗСУ на Лівому березі Дніпра до окупованого Криму залишається 83 кілометри.

Карта бойових дій біля Козацьких Лагерів / @JulianRoepcke

Раніше повідомлялося про те, що окупанти висаджувалися на херсонський берег, але згоріли на Дніпрі. Російські окупанти спробували висадитися на березі в Херсонській області, але спіймали гаряче "вітання" від захисників.

Нагадаємо, на Таврійському напрямку, за останніми даними, втрати ворога вбитими, пораненими і полоненими склали 244 людини. Також було знищено 8 складів боєприпасів ворога та 1 пункт управління/командно-спостережний пункт.

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