ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонщині: у Bild розкрили деталі

Підрозділи Збройних сил України зуміли закріпитися на лівому березі Дніпра у тимчасовій окупованій РФ Херсонської області.
Як повідомив в Twitter журналіст німецького видання Bild Юліан Рьопке, українські бійці зуміли закріпитися в районі населеного пункту Козачі Лагері.
Він уточнив, що російські окупанти не змогли витіснити українські підрозділи з лівого берега Дніпра.
За даними німецького журналіста, ЗСУ "встановили плацдарм в цьому районі, який з тих пір постійно зростає".
Рьопке додав, що від нового плацдарму ЗСУ на Лівому березі Дніпра до окупованого Криму залишається 83 кілометри.
Раніше повідомлялося про те, що окупанти висаджувалися на херсонський берег, але згоріли на Дніпрі. Російські окупанти спробували висадитися на березі в Херсонській області, але спіймали гаряче "вітання" від захисників.
Нагадаємо, на Таврійському напрямку, за останніми даними, втрати ворога вбитими, пораненими і полоненими склали 244 людини. Також було знищено 8 складів боєприпасів ворога та 1 пункт управління/командно-спостережний пункт.
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