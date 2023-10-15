РФ стягнула резерви й націлилася на захоплення великого міста України – генерал армії

Російські окупанти ціною численних втрат намагаються оточити Авдіївку Донецької області, однак підрозділи Збройних сил України дають гідну відсіч росіянам, заявив генерал армії, екс-керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.
Як підкреслив він у коментарі Каналу 24, на Авдіївський напрямок окупанти стягнули сотні танків, БТР, ракетних та артилерійських систем.
Експерт говорить про те, що військове керівництво країни-агресора визначило Авдіївку як один з напрямків, де окупанти мають показати конкретний результат по захопленню міста, тому вони кинули в бій три бригади, в які входить понад 15 тисяч осіб.
"Завдання було з півдня і півночі оточити Авдіївку, зайти в тили і проводити операції по захопленню міста, завдаючи ракетні, артилерійські та авіаційні удари. Однак ЗСУ передбачали всі ці операції", – сказав генерал армії у відставці.
Він також пояснив, що ворог прагне відтягнути українські війська, насамперед, від Бахмута, адже згідно з прогнозами через кілька тижнів передбачалося звільнення міста ЗСУ.
"Росіяни рятують свою поразку в Бахмуті. Тепер окупанти хочуть захопити Авдіївку для того, щоб мати хоч якісь результати на фронті", - підкреслив співрозмовник.
Він також уточнив, що протягом п'яти днів ворожі втрати щодоби становлять від 800 до 1000 осіб. "Тобто за п'ять днів до 4000 убитими і до 5000 пораненими. Це дві повноцінні бригади. Це потужне знищення не тільки резервів, а й бойових систем Росії", – зазначив генерал армії.
Він додав, що на сьогодні вирішується ситуація перелому на фронті, і Авдіївка є одним з вирішальних напрямків.
"Росія втрачає резервний потенціал, який вона б хотіла залучити проти ЗСУ на різних напрямках. Тепер системного підходу, сил, засобів та підготовленого особового складу буде менше й ефективність буде нижчою", – додав Маломуж.
Хто такий Микола Маломуж
Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.
Бої за Авдіївку
Раніше повідомлялося про те, що РФ "хоче" оточити Авдіївку і здійснити перелом на полі бою. Україна за кілька днів боїв за Авдіївку розтрощила десятки танків і понад 100 бойових машин піхоти російських окупантів, пишуть британські журналісти.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни хочуть захопити Авдіївку з трьох причин. Окупація Авдіївки, зазначив військовий, відкрила б шлях для ворога в подальшому просуванні на Нью-Йорк, Костянтинівку і Покровськ.
Раніше представник Сил оборони України Олександр Штупун сказав, що у окупантів великі втрати під Авдіївкою. За кілька діб боїв росіяни втратили понад 3 тисячі своїх військових.
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