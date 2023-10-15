УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ стягнула резерви й націлилася на захоплення великого міста України – генерал армії

Олексій Тесля
15 жовтня 2023, 15:49 оновлено 15 жовтня, 15:49
Ворог прагне відтягнути українські війська, насамперед, від Бахмута, пояснив Микола Маломуж.
Маломуж
Микола Маломуж розповів про штурм РФ Авдіївки / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Facebook/zhebrivskyi

Російські окупанти ціною численних втрат намагаються оточити Авдіївку Донецької області, однак підрозділи Збройних сил України дають гідну відсіч росіянам, заявив генерал армії, екс-керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

Як підкреслив він у коментарі Каналу 24, на Авдіївський напрямок окупанти стягнули сотні танків, БТР, ракетних та артилерійських систем.

Експерт говорить про те, що військове керівництво країни-агресора визначило Авдіївку як один з напрямків, де окупанти мають показати конкретний результат по захопленню міста, тому вони кинули в бій три бригади, в які входить понад 15 тисяч осіб.

відео дня

"Завдання було з півдня і півночі оточити Авдіївку, зайти в тили і проводити операції по захопленню міста, завдаючи ракетні, артилерійські та авіаційні удари. Однак ЗСУ передбачали всі ці операції", – сказав генерал армії у відставці.

Він також пояснив, що ворог прагне відтягнути українські війська, насамперед, від Бахмута, адже згідно з прогнозами через кілька тижнів передбачалося звільнення міста ЗСУ.

"Росіяни рятують свою поразку в Бахмуті. Тепер окупанти хочуть захопити Авдіївку для того, щоб мати хоч якісь результати на фронті", - підкреслив співрозмовник.

Він також уточнив, що протягом п'яти днів ворожі втрати щодоби становлять від 800 до 1000 осіб. "Тобто за п'ять днів до 4000 убитими і до 5000 пораненими. Це дві повноцінні бригади. Це потужне знищення не тільки резервів, а й бойових систем Росії", – зазначив генерал армії.

Він додав, що на сьогодні вирішується ситуація перелому на фронті, і Авдіївка є одним з вирішальних напрямків.

"Росія втрачає резервний потенціал, який вона б хотіла залучити проти ЗСУ на різних напрямках. Тепер системного підходу, сил, засобів та підготовленого особового складу буде менше й ефективність буде нижчою", – додав Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Бої за Авдіївку

Раніше повідомлялося про те, що РФ "хоче" оточити Авдіївку і здійснити перелом на полі бою. Україна за кілька днів боїв за Авдіївку розтрощила десятки танків і понад 100 бойових машин піхоти російських окупантів, пишуть британські журналісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни хочуть захопити Авдіївку з трьох причин. Окупація Авдіївки, зазначив військовий, відкрила б шлях для ворога в подальшому просуванні на Нью-Йорк, Костянтинівку і Покровськ.

Раніше представник Сил оборони України Олександр Штупун сказав, що у окупантів великі втрати під Авдіївкою. За кілька діб боїв росіяни втратили понад 3 тисячі своїх військових.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Авдіївка Микола Маломуж війна Росії та України
Реклама

Головне за день

США готують пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю: у Байдена розкрили деталі

США готують пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю: у Байдена розкрили деталі

17:33 Світ
Тіла складають у коридорах: розкрито реальні втрати росіян під час наступу

Тіла складають у коридорах: розкрито реальні втрати росіян під час наступу

17:18 Україна
РФ кинула в бій резерви та готує оточення ключового міста – підполковник ДПСУ

РФ кинула в бій резерви та готує оточення ключового міста – підполковник ДПСУ

16:53 Україна
Всі головні новини

Останні новини

17:33

США готують пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю: у Байдена розкрили деталі

17:18

Тіла складають у коридорах: розкрито реальні втрати росіян під час наступу

17:14

Травесті-діва Монро жорстко відповіла на питання про особисте життя

17:05

Мітинги та збір коштів: подружжя з Великобританії зібрали мільйон для українців

17:00

Ідеальна вечеря для осінніх вечорів: рецепт лазаньї для лінивих за 30 хвилин

Якщо Іран вступить у війну в Ізраїлі, США матимуть шанс покінчити з РФ - ЗільберЯкщо Іран вступить у війну в Ізраїлі, США матимуть шанс покінчити з РФ - Зільбер
16:54

Експерт назвала 2 найпотужніші і дешеві чистячі засоби для унітазу

16:53

РФ кинула в бій резерви та готує оточення ключового міста – підполковник ДПСУ

16:28

Напад ХАМАС на Ізраїль розколов відносини Путіна і Нетаньяху - WSJ

16:19

Випаде мокрий сніг і дощ, налетить вітер: погода в Україні на тиждень

Реклама
16:15

Страх українських дронів: росіяни будують нові огорожі в Севастопольській бухті

15:49

РФ стягнула резерви й націлилася на захоплення великого міста України – генерал армії

15:46

Пам'ять - тільки 3 хвилини: тяжкохворий Брюс Вілліс перестав читати і майже не говорить

15:36

США підняли третій літак у напрямку Криму: в Мережі дізналися подробиці

15:33

Не зліть робітників: навіщо будівельники закладають яйця в стіни

15:19

Росія намагається знеструмити Херсон: завдано нових ударів по місту

15:11

Мадонна з українським прапором і в українському капелюсі відкрила світове турне

15:09

"Ми готуємося": диктатор Путін заговорив про війну РФ проти США

14:40

Втікач Дмитро Ступка в США похвалився фото з красунею-коханою

14:27

Помер соліст Національної опери України Олександр Востряков

14:24

РФ "хоче" оточити Авдіївку і здійснити перелом на полі бою - The Economist

Реклама
14:12

Тільки 30% знайдуть на зображенні відмінності: ця оптична ілюзія закрутить вам голову

14:09

Місячний календар 16 жовтня 2023: Місяць обіцяє вирішення фінансових проблем

13:34

Новий чоловік Дорофєєвої публічно влаштував їй сцену ревнощів через блогера

13:07

Росіяни хочуть захопити Авдіївку з трьох причин - боєць ЗСУ

13:05

7 вправ на 7 хвилин: ідеальний спосіб, як прибрати складки на спиніВідео

13:01

Діяти потрібно швидко: професор назвала перші ознаки облисіння у чоловіків

13:01

Гороскоп Таро на тиждень 15-22 жовтня: Леву - новий початок, Рибам - розчарування

12:51

Служба безпеки України завдала влучного удару по підстанції на БілгородчиніВідео

12:26

Можна бити ракетами і артилерією: у розвідці Британії назвали ключову мету ЗСУ

12:15

Що приготувати з вчорашньої картоплі: 3 фантастичні страви

12:11

Речник СБУ Артем Дехтяренко одружився з українською телеведучою

12:09

На столі і краплі не залишиться: це найулюбленіший салат всіх чоловіків - рецепт

12:05

Частину систем ППО Україна орендує в партнерів: у ЗСУ розповіли деталі

11:32

Ізраїль відклав наземну операцію у секторі Гази через "хмарність" - NYT

11:23

"Цей історичний момент вже почався": коли війна остаточно закінчиться - прогноз для України

11:19

Навіщо пірати носили сережки: 4 причини, які вас здивують

11:17

Китайський гороскоп на завтра 16 жовтня 2023: Бику - відповідь за невдачі в особистому житті, Коню - заборонений потяг

11:12

Путін вибухнув абсурдною заявою про контрнаступ ЗСУ

10:54

РФ скинула на Херсон 2 авіабомби: є влучання районі об'єкту критичної інфраструктури

10:32

Як очистити шви між плиткою на підлозі: господині назвали найкращий спосіб

Реклама
10:31

У Польщі почалися парламентські вибори: як результати вплинуть на Україну

10:18

РФ відводить кораблі ЧФ до Новоросійська: чи є ризик ракетних ударів по Україні

09:49

Гості благатимуть дати цей рецепт: готуємо курячі рулетики з сиром, покрокове приготування

09:42

Церковне свято 16 жовтня: що не можна робити на Лонгіна Сотника

09:41

Іран через ООН пригрозив Ізраїлю втручанням у війну і назвав умову - ЗМІ

09:29

Окупанти вночі тричі атакували ракетами С-300 околиці Запоріжжя: є руйнуванняФото

09:18

Для Ізраїлю компромісних варіантів немаєПогляд

08:55

Росія зіткнулася з проблемами у наступі на Авдіївку: в ISW розкрили причини

08:53

Гороскоп на завтра 16 жовтня 2023: Діви - одягніть жовте, Раки - проявіть себе

08:28

У РФ була гучна ніч: окупанти пояснили вибухи "збиттям 27 безпілотників"

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти