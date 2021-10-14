Вимоги щодо тестів та COVID-сертифікатів: МОЗ опублікувало правила пасажирських перевезень

Нові правила карантину не поширюватимуться на міський транспорт / УНІАН

Міністерство охорони здоров'я Україниопублікувало нові правила пасажирських перевезень, які діятимуть на період карантину при транспортному сполученні між регіонами. Для жовтої зони достаньо сертифіката про одну дозу щеплення, для червоної потрібна повна вакцинація. Якщо людина не вакцинувалася, потребуватиметься ПЛР або експрес-тест.

Як повідомляє пресслужба відомства, нові вимоги розповсюджуються на регулярні і нерегулярні міжрегіональні пасажирські перевезення. Правила не поширюються на дітей і не застосовуються до міського транспорту. Норми діятимуть з 21 жовтня.

Документи для поїздки в межах регіонів жовтої зони

Наявність сертифіката про отримання 1 дози вакцини проти коронавірусної інфекції

(або) негативний результат ПЛР-тесту, або експрес-тесту на коронавірус, який діє 72 години

Документи для поїздки в регіони червоної зони

Сертифікат про повну вакцинацію від COVID-19

(або) негативний ПЛР-тест, або експрес-тест на коронавірус, період дії якого 72 години. Реклама

До яких маршрутів застосовуються правила

Нові карантинні правила застосовуються при регулярних і нерегулярних міжобласних пасажирських перевезеннях. Йдеться про поїздки на автомобілі, автобуси, польоти на літаках, а також залізничний транспорт.

Міський та внутрішньообласний транспорт

Обмеження карантину не поширюються на пересування пасажирів у міському транспорті та поїздки в межах однієї області.

Поїздки з дітьми

Правила карантину, які запрацюють з 21 жовтня при поїздках до інших регіонів, не поширюються на неповнолітніх.

Чого ще треба дотримуватися при міжобласних поїздках

Водії транспорту, пасажири, екіпаж і діти до 12 років під час поїздок повинні використовувати захисні маски.

Нові правила пасажирських перевезень в Україні

Кабінет міністрів 11 жовтня у зв'язку з погіршенням ситуації, пов'язаної з картиною захворюваності на COVID-19 в країні, ухвалив рішення про зміну правил міжрегіональних пасажирських перевезень в Україні. Для поїздок до регіонів жовтої, помаранчевої і червоної зони карантину потребуватиметься сертифікат вакцинації або негативний тест на коронавірус. Правила почнуть діяти з 21 жовтня.

В Укрзалізниці вже заявили, що провідники перевірятимуть наявність у пасажирів сертифікатів вакцинації або негативних тестів на коронавірус. Документи в поїздах Інтерсіті потрібно буде пред'явити ще при посадці, а не під час шляху.