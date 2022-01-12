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Штраф до 1 700 гривень: українцям доведеться платити за неприбраний сніг

12 січня 2022, 13:32

У Києві вже склали 700 приписів і 130 протоколів за порушення

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У Києві підприємців, які не прибиратимуть територію, якою користуються, змусять заплатити / УНІАН

У Києві підприємців, які не прибиратимуть територію від сніг, змусять заплатити.

Правила благоустрою території населеного пункту прийняті по всій Україні. А саме в цих правилах і зазначено: підприємці повинні утримувати в належному стані знаходяться в їх власності або користуванні об'єкти благоустрою, пише "ТСН".

Штрафи за порушення

Якщо підприємець не прибирає сніг – заплатить від 340 до 1 700 гривень.

Стільки ж доведеться заплатити, якщо прибраний сніг вивезуть не у відведене для цього місце. До того ж важливо, щоб сніг був без сміття. Адже тоді можна відхопити штраф за скидання відходів у невідведеному місці.

Штрафують абсолютно всі підприємства, які повинні прибирати сніг на тій чи іншій території. Тобто і комунальників. У Києві, наприклад, склали вже понад 700 приписів і 130 протоколів за порушення. У тому числі і на комунальників.

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Киян взагалі закликають повідомляти про неприбраний сніг за номером 1551.

"Чого ми повинні платити?"

Журналісти відвідали один з районів столиці, де встановлено дуже багато МАФів, є магазинчики, Торговий центр. Поспілкувався з бізнесменами. І вони розповіли про те, що у них поруч з кіосками тротуар чистять комунальники. І разом з тим їм теж потрібно прибирати, тому що – штраф.

"Ніхто його платити не буде, тому що ми нічого не порушуємо, ми самі приберемо і нам штрафу не випишуть. А насправді, так - ми не повинні платити. Чого ми повинні платити, якщо це не наша відповідальність, а відповідальність міста?", - кажуть місцеві підприємці.

читайте такожВ Україні повністю заборонять тонкі пластикові пакети: відмовників чекають чималі штрафиА виявляється відповідь на це питання є і він – про переведення відповідальності з комунальників на бізнес. Це пояснив голова правління Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

"Там проблема є в тому, що у них 50% персоналу не вистачає. І, фактично, замість того, щоб прибирати, вони перекладають ці проблеми на орендарів або на власників цих приміщень. Тут може бути третій варіант - що це зона відповідальності власника МАФів, але він підписав договір з компанією, яка буде прибирати цю ділянку навколо їх приміщення", – зазначив Попенко.

Як раніше повідомляв головред, заступник директора Укргідрометцентру Леонід Прокопенко розповів, що погода в Україні в січні 2022 буде тепліше, ніж у попередні десятиліття. У той же час очікується більше погодних катаклізмів.

Автор: Сергій Кущ
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новини Києва прибирання снігу
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