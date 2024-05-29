Окупанти вдарили ракетою по Сумщині: є жертви та постраждалі

Ракетного удару окупанти завдали по Краснопільській громаді.

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На місці ракетного удару працюють усі необхідні служби / Фото: ДСНС

У середу, 29 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по Сумській області. Загинули двоє людей, ще троє - отримали поранення.

"Ворог вкотре вчинив злочин проти мирного населення Сумщини", - повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, ракетного удару окупанти завдали по Краснопільській громаді.

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Пошкоджено будинок культури, адміністративні будівлі.

На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

"Дотримуйтесь правил безпеки, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", - додали в ОВА.

Загроза для Сумщини з боку РФ - прогнози

Країна-агресор Росія продовжує накопичувати війська на російсько-українському кордоні в районі Сумської області. Поки що сил вистачає для проведення певних дій у прикордонні, але не для початку повноцінного наступу на Суми. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Видання Reuters писало про те, що РФ може готуватися до великого на ступу вже найближчими тижнями.

Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що в окупантів поки що недостатньо сил, щоб утілити в життя всі їхні плани та ще й почати наступ на Сумську область.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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