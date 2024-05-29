Зеленський поїде до Франції: названо терміни і мету візиту

Володимир Зеленський візьме участь в урочистих заходах з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.

https://glavred.net/world/zelenskiy-poedet-vo-franciyu-nazvany-sroki-i-cel-vizita-10568801.html Посилання скопійоване

Еммануель Макрон анонсував візит Зеленського до Франції / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 червня, вирушить із робочим візитом до Франції. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Як пише France Bleu, Зеленський візьме участь в урочистих заходах з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. Міжнародна церемонія відбудеться в Сен-Лоран-сюр-Мер, на пляжі Омаха.

За словами Макрона, із Зеленським він обговорить подальшу допомогу Україні.

відео дня

"У мене буде можливість, коли президент Зеленський приїде до Франції на День Д наступного тижня, прийняти його і в цей час дуже конкретно поговорити, щоб оголосити, що ще ми збираємося зробити для підтримки України", - заявив Макрон.

Очікується, що на міжнародній церемонії в Нормандії 6 червня будуть присутні глави багатьох держав.

Країна-агресор Росія також отримала запрошення взяти участь у пам'ятних заходах, щоб вшанувати важливість самовідданості та жертв радянських народів під час Другої світової війни. Однак російський диктатор Володимир Путін не був запрошений на захід у зв'язку з наступом російських військ в Україні.

Що таке D-Day D-Day ("день Д") - це день початку найбільшої в історії воєн десантної операції. Рівно 72 роки тому війська США, Британії та Канади висадилися в Нормандії, розпочавши найбільшу в історії воєн десантну операцію. 6 червня 1944 року о 6 годині 30 хвилин війська США, Британії та Канади висадилися на пляжах французької Нормандії та вступили в бій із Вермахтом. До того моменту в тилу німецьких військ діяли десантники, перекинуті більш ніж на 800 літаках і планерах. Гітлер очікував вторгнення союзників до Франції, проте завдяки майстерно проведеній кампанії дезінформації його вдалося переконати в тому, що в Нормандії буде завдано лише відволікаючого удару, а головний послідує в районі Кале. Тому нацисти не перекинули підкріплення в Нормандію в перші критичні дні бою, що дало змогу союзникам закріпитися на узбережжі і почати планомірно розширювати плацдарм. До кінця червня союзники мали у Франції вже 850 тисяч солдатів і почали розвивати наступ на Париж і Нідерланди. За цю операцію Дуайт Ейзенхауер отримав від радянського уряду орден Суворова Першого ступеня. У 1953 році він став президентом США.

Міжнародні візити президента Зеленського - останні новини

Президент України Володимир Зеленський 27 травня відвідав із робочим візитом Іспанію. Там він зустрівся з прем'єр-міністром країни Педро Санчесом.

Під час візиту до Іспанії Зеленський підписав угоду про співпрацю у сфері безпеки між Україною та цією піренейською державою.

28 травня Зеленський відвідав Бельгію з офіційним візитом.

Україна та Бельгія підписали двосторонню Угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Підписи під документом поставили президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо в Брюсселі.

Крім того, Зеленський на запрошення президента Марселу Ребелу де Сози та прем'єр-міністра Луїша Монтенегру відвідав Португалію. Там Зеленський також підписав угоду про безпеку. Вона передбачає матеріальну та фінансову підтримку для України на поточний рік.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред