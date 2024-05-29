Україна вперше отримала літаки ДРЛВ: чому це не менш круто, ніж F-16

Найцінніше в цьому літаку - його радар, який допоможе ЗСУ "бачити" російську авіацію і кораблі на відстані до 300-450 км.

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В України нарешті з'являться свої ДРЛВ / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Defense Express

29 травня Швеція скромно оголосила про новий пакет рекордної для Стокгольма допомоги, куди, з-поміж іншого, увійшли літаки радіолокаційного відстежування (ДРЛВ) Saab 340 AEW&C (ASC 890).

Передача Україні літаків ДРЛВ може без зайвої гіперболізації вважатися подією багатьох десятиліть і за своєю важливою роллю в забезпеченні авіаційної компоненти навіть зрівнятися з поставками F-16, з чим погоджуються й експерти.

Як саме ASC 890 змінять хід війни і чим допоможуть екіпажам F-16? Читайте на Главреді.

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Характеристики ASC 890 - ЗСУ зможуть "бачити" на 400 км

ASC 890 вироблено у Швеції. Грубо кажучи, він складається з самої системи ДРЛВ Erieye (шведського радара) дальністю виявлення до 450 км і сканування цілей по 120/160 градусів в обидва боки.

У радар ASC 890, повністю сумісний з натівськими установками ППО, вбудована інтегрована система "свій-чужий", а також режим виявлення морських цілей.

Радар встановлено на транспортний Saab 340 - шведський турбогвинтовий літак із двома двигунами.

Тобто, шведський ДРЛВ допоможе відстежувати кораблі, літаки і ракети на відстанях до 300-400 км у польоті на висоті 6000 м.

Таких літаків, переданих Україні, у світі було вироблено всього 12 штук, якщо вірити відкритим даним. Як пише BBC з посиланням на джерела, ЗСУ передали два ДРЛВ (хоча у повідомленні Міноборони Швеції, з відомих причин, про кількість - ні слова).

Характеристики ASC 890 - головне / Главред

Літаки ДРЛВ є далеко не у всіх країн, Росія їх використовує регулярно

Літаки радіолокаційного стеження використовують Повітряні сили всього 15 країн світу, Україна стала 16 у цьому переліку.

Найбільше цих ДРЛВ у США (31 E-3 Sentry, за даними Вікіпедії) і Росії (за застарілими даними російської пропаганди - 18 А-50).

А-50 Росія активно використовувала і використовує у війні проти України, відстежуючи цілі для майбутніх масованих ударів по мирних містах і цивільному населенню. Через брак відповідних засобів ЗСУ призвичаїлися їх знищувати на авіабазах і заводах. Згідно з відкритими даними, відомо про щонайменше 4 знищених/пошкоджених А-50 під час бойових дій.

Навесні 2024 року після низки вдалих атак українських військових і спецслужб на А-50 РФ призупинила їхнє використання, адже авіапарк цих ДРЛВ у Росії обмежений і наразі нові моделі країною-агресоркою не виробляються.

Чим ASC 890 крутіший за російські А-50

Якщо порівнювати характеристики радарів російських А-50 і вже українських ДРЛВ ASC 890, то вони майже однакові: і ті, й інші дозволяють військовим бачити цілі в середньому на 300 км. Щоправда, варто враховувати, що А-50 набагато старші і більше Росією не виробляються (хоча й були поодинокі спроби їхньої модернізації), а Швеція модернізує радар до Saab регулярно.

Оглядачі також зазначають, що шведський Saab легший у підйомі, ніж російський А-50, який був створений на основі транспортного Іл-76.

ASC 890 може перебувати в повітрі довше за А-50 окупантів - до 5-7 годин.

Завдяки розміщенню радара всередині корпусу ASC 890 отримує точнішу і більш "далеку" інформацію (але зрештою багато чого залежатиме від радіолокаційних перешкод противника).

F-16 зможуть "підключатися" до Saab за системою обміну інформацією Link 16, як й інші західні повітряні та наземні системи.

Як літак ДРЛВ допоможе Україні у відбитті ударів Росії?

До передачі двох ДРЛВ літаків Швецією в України такої повітряної компоненти просто не було. Як зауважив військовий оглядач Defense Express Іван Киричевський, наші військові чекали цього всю Незалежність.

Саме видання Defense Express пише, що головним завданням машини буде забезпечення протиповітряної оборони. Шляхом застосування ASC 890 Повітряні сили зможуть "бачити" крилаті ракети Росії на низькій висоті, що, на жаль, недоступно наземним РЛС-установкам.

Що відомо про Defense Express Defense Express - українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь і військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має веб-портал, пише Вікіпедія. Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Також Росії буде складніше обманювати ППО України, обходячи її позиції манівцями. Літак все "бачитиме" і вчасно передаватиме дані групам ЗРК і мобільних бригад.

Окремо аналітики пишуть, як ДРЛВ допоможе F-16 відігнати російську авіацію від переднього краю, зокрема носіїв КАБів.

ДРЛВ, за їхніми словами, зможе вираховувати літаки ВКС РФ за їхніми ж радарами, потім у бій вступатимуть F-16, які й "працюватимуть" по наведених цілях.

Ще одним призначенням шведського ДРЛВ буде виявлення позицій РЛС росіян.

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