Літаки, танки та ракети: Швеція оголосила про найбільший пакет допомоги для України

Швеція передасть Україні літаки повітряного спостереження та управління, що дозволить українським військовим виявляти цілі на значній відстані.

https://glavred.net/ukraine/samolety-tanki-i-rakety-shveciya-obyavila-o-samom-bolshom-pakete-pomoshchi-dlya-ukrainy-10568792.html Посилання скопійоване

Швеція передасть Україні літаки, аналогічні до російських А-50 / Колаж Главред, фото: УНІАН, The Swedish Armed Forces

Швеція оголосила про надання нового пакету військової допомоги для посилення протиповітряної оборони України. Пакет на суму 1,16 мільярда євро стане найбільшим пакетом військової допомоги, який надає Швеція. Про це повідомив колишній міністр оборони Швеції Поль Джонсон в Х (колишній Twitter).

За його словами, Україні передадуть літаки повітряного спостереження та управління ASC 890.

"ASC 890 забезпечить Україну новими можливостями для боротьби з повітряними і морськими цілями. Спроможність виявляти цілі на великій відстані буде посилена. Вони діятимуть як мультиплікатор сил після введення в дію F-16. Також будуть передані AMRAAM", - зазначив він. відео дня

Крім того, Швеція також передасть усі свої бронетранспортери (PBV 302) для підтримки реконструкції нових українських бригад. Також у пакеті військової допомоги для України будуть артилерійські боєприпаси і ресурси для обслуговування раніше переданої техніки.

"Швеція також передасть надлишкові танкові машини зі складу Збройних сил, забезпечить технічне обслуговування раніше переданої шведської техніки, надасть фінансову підтримку коаліціям сил і засобів, а також фондам і тимчасовим ініціативам для забезпечення швидких і масштабних закупівель матеріальних засобів для України", - написав міністр оборони Швеції

Він підкреслив, що за допомогою цього пакету буде підвищена спроможність України у галузі командування і управління через надання терміналів з підпискою на супутниковий зв'язок.

Що відомо про літак ASC 890 ASC 890 (Airborne Surveillance and Control), S100D - це платформа управління повітряним боєм і повітряного спостереження на базі Saab 340 AEW (Airborne Early Warning), повідомляє Вікіпедія. Система базується на РЛС FSR890 (Airborne Surveillance Radar 890)/S100B і є тимчасовим рішенням, розробленим компаніями SAAB і Ericsson. Згодом ВПС Швеції додали додаткову посаду оператора і встановили системи Link 16, HQII, IFF, Secure Voice модернізувавши все програмне забезпечення, де, серед іншого, символіка і т.д. була адаптована відповідно до останньої стандартної угоди НАТО STANAG (NATO Standard Agreement). Системи були передані шведським збройним силам у квітні 2009 року і повністю введені в експлуатацію з 1 січня 2010 року.

Військова допомога для України - що відомо про пакет допомоги від Швеції

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 лютого 2024 року Швеція оголосила про свої плани передати Україні рекордний пакет оборонної допомоги на суму 7,1 мільярда шведських крон (приблизно 700 мільйонів доларів), що був найбільшим у їхній історії.

24 травня США надали Україні новий пакет військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів для протистояння Росії. Цю інформацію оприлюднило Міністерство оборони США.

11 травня Велика Британія оголосила про передачу Україні величезного пакету військової допомоги на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів, що також стане найбільшим в історії країни. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред