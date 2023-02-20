"Шо з лицем, Путін?": у росіян "пригоріло" від візиту Байдена в Україну

Приїзд Джо Байдена в Україну викликав істерику у росіян.

Путін, Байдей, Зеленський / скріншот YouTube, t.me/ermaka2022/

Візит президента США Джо Байдена в Україну викликав бурхливу реакцію в мережі.

Росіяни розлючені через бездіяльність окупантів - вони закликають запускати ракети по Києву. Також в Мережі вже порівняли Путіна і Байдена, запитавши у російського диктатора про стан його обличчя.

"А в Росію прилітають папуаси з бубнами, на залізних птахах", "Шо з [лицем - неценз.] Путін?", "Навіть Байден побував у Києві біля лінії фронту і не злякався. Президент нормальної держави. На відміну від ч*ошника, який не був на фронті жодного разу поки смердючий карлик сидить в бункері і боїться вийти до своїх [мобілізованим - неценз.], бідон гуляє по Києву", "У Байдена яйця як кокоси, про Зелю і говорити де буду, як він взагалі ходить", - писали користувачі Мережі.

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Візит Байдена в Україну-реакція соцмереж / скріншот

Візит Байдена в Україну-реакція соцмереж / скріншот

Візит Байдена в Україну-реакція соцмереж / скріншот

Візит Байдена в Україну

Як повідомили в Bloomberg, президент США Джо Байден 20 лютого приїде з візитом до Польщі. Американський лідер зустрінеться з польським президентом Анджеєм Дудою. Обговорюватимуться питання посилення позицій НАТО та війни Росії проти України.

Байден має намір виступити з промовою на адресу директора РФ Володимира Путіна і російського народу.

У Мережі вже з'явилися перші кадри візиту Джо Байдена в Україну:

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