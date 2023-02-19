"Байден у Польщі поставить Путіну ультиматум": Фейгін розповів про останній шанс для диктатора

Російський опозиціонер підкреслив, що Байден дасть Путіну останній шанс, щоб все виправити.

Байден поставить ультиматум Путіну / kremlin.ru, president.gov.ua

Президент США Джо Байден під час свого офіційного візиту до Польщі 20-21 лютого може звернутися до російського диктатора Володимира Путіна в ультимативній формі. Про це розповів російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін.

Як зазначив Фейгін в ефірі 24 каналу, Байден дасть Путіну останній шанс, щоб все виправити. Якщо Путін не дослухається до слів лідера США і продовжить "м’ясорубку", з ним більше ніхто не буде розмовляти, а почне діяти. Російський опозиціонер підкреслив, що Штати можуть ухвалити різні рішення, аби закінчити війну у 2023 році. Зокрема, йдеться про літаки та далекобійні ракети.

Опозиціонер припустив, що ця промова стане символічною. Лідер США схильний до символізму, адже і ленд-ліз він підписав 9 травня.

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"За словами Байдена дещо і стоїть. Це не просто кинуті погрози, в цього є досить конкретне військово-матеріальне наповнення. Відповідно, якщо Кремль не дослухається, в України будуть літаки та далекобійні ракети", - сказав Фейгін.

Він наголосив, що Путін теж розуміє це. Однак у кремлівського диктатора немає іншого виходу. Якщо він відведе війська та припинить війну – це самовбивство, а якщо не зробить цього – це самовбивство дещо відкладене на потім.

Окрім того, Фейгін підкреслив, що важливу роль на активізацію США в українському питанні грають і внутрішньополітичні чинники Америки. Адже через 1,5 роки у Штатах відбудуться вибори, тому Байден не може розпочинати передвиборчу кампанію з тривалою війною.

"Байдену потрібно прийти туди як переможцю. Це єдиний шанс для нього залишитися на другий термін", - додав російський правозахисник.

Хто такий Марк Фейгін Марк Захарович Фейгін (нар. 3 червня 1971, Куйбишев) - російський юрист. Брав участь у захисті групи Pussy Riot, націоналіста Іллі Горячева (БОРН), української військовослужбовиці Надії Савченко. Депутат Державної Думи (1994-1995). Заступник мера Самари (1997-2007). Кандидат юридичних наук (1999), пише Вікіпедія. Веде YouTube-канал Фейгін Live на політичні теми.

Візит Байдена до Польщі

Напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент США Джо Байден приїде до Польщі. В ході візиту 20-22 лютого глава Білого дому виступить з промовою, а також проведе переговори з президентом Анджеєм Дудою і лідерами Бухарестської дев'ятки.

Як повідомляло польське видання Dziennik Gazeta Prawna з посиланням на свої джерела, президент Володимир Зеленський і глава Білого дому Джо Байден наступного тижня можуть зустрітися в Польщі. Український гарант, ймовірно, представить Формулу миру, яка полягає у відновленні територіальної цілісності та суверенітету України в кордонах 1991 року.

Нещодавно у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляли, що напередодні візиту президента США до Європи Росія починає масштабні ядерні навчання, посилюючи ядерний шантаж.

"Такі дії військово-політичного керівництва РФ, зокрема, є спробою перешкодити візиту Джо Байдена до Європи, який запланований на 20-22 лютого, шляхом прямого ядерного шантажу і послабити міжнародну підтримку України", - повідомили в українській розвідці.

Дивіться відео ТСН про візит Байдена до Польщі

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