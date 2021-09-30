В Одесі підлітки закидали камінням і жорстоко побили самокатом випадкового перехожого

Підлітки напали на чоловіка в Одесі / скріншот

Вночі 28 вересня в Одесі група підлітків напала на чоловіка через те, що він зробив їм зауваження. Неповнолітні закидали його камінням і побили самокатом.

Інцидент стався на вулиці Приморська, повідомляє Telegram-канал Х**вая Одеса.

Як видно на відео з камер спостереження, четверо підлітків вчинили напад на чоловіка, який зробив їм зауваження про порушення тиші. Між громадянином і неповнолітніми зав'язалася бійка, в ході якої один з них кілька разів ударив чоловіка самокатом, а інший — закидав його камінням.

Як повідомляв Главред, на початку серпня в столиці троє підлітків по-звірячому накинулися на літнього чоловіка - вони почали бити його і задувати газом. Інцидент стався в Голосіївському районі.

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У Рівному 15-річні брати-близнюки напали з ножем на 42-річну жінку, яка поверталася додому після того, як відвела свою дитину в дитсадок. Її з непроникаючими ножовими пораненнями доставили в лікарню.

Після свого вчинку неповнолітні втекли й сховалися в квартирі, де проживали. Однак, патрульні їх наздогнали і затримали.

15-річного підозрюваного у скоєнні нападу та нанесенні тілесних ушкоджень суд відпустив під цілодобовий домашній арешт терміном на два місяці.