Школам рекомендовано піти на двотижневі канікули - Шкарлет

Школи підуть на канікули / Reuters

Міністерство освіти і науки рекомендує припинити освітній процес у всіх навчальних закладах і оголосити канікули на два тижні.

"Сьогодні направлено лист керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій та керівникам закладів професійної та вищої освіти з рекомендацією щодо припинення освітнього процесу у всіх навчальних закладах та оголошенню канікул на два тижні", - написав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в Телеграм-каналі.

Також він попросив педагогів і всіх українців орієнтуватися на офіційні джерела інформації.

Читайте також: