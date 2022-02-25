Школам рекомендовано піти на двотижневі канікули - Шкарлет

Міністерство рекомендує припинити освітній процес у всіх навчальних закладах.
Міністерство освіти і науки рекомендує припинити освітній процес у всіх навчальних закладах і оголосити канікули на два тижні.
"Сьогодні направлено лист керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій та керівникам закладів професійної та вищої освіти з рекомендацією щодо припинення освітнього процесу у всіх навчальних закладах та оголошенню канікул на два тижні", - написав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в Телеграм-каналі.
Також він попросив педагогів і всіх українців орієнтуватися на офіційні джерела інформації.
Читайте також:
- В Одесі чути постріли і крики
- Керівництво України збігати не збирається, а втрати РФ будуть тільки збільшуватися-Подоляк
- Британський прем'єр-міністр розфарбував свою офіційну резиденцію кольорами прапора України
Автор: Уляна Поліщук