Шість прильотів у центрі міста: у Токмаку багато знищених і поранених окупантів

За словами місцевих жителів, в центрі Токмака прогриміло не менше 6 потужних вибухів.

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У Токмаку прогриміли потужні вибухи / Колаж: Главред, Фото: 1NEWS.zp, УНІАН

Потужні вибухи прогриміли в окупованому Росією Токмаку Запорізької області у вівторок вранці, 28 листопада.

За словами місцевих жителів, був приліт по будівлі, яку захопили росіяни. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.

При цьому мер Мелітополя зазначає, що в результаті удару є знищені російські окупанти.

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За його словами, відразу після вибухів окупанти почали метушитися, вони забрали речі і евакуювали поранених.

"Точна кількість ліквідованих окупантів уточнюється", - додав Федоров.

Подробиці удару по окупантах у Токмаку

Як уточнює місцевий портал РІА Мелітополь, за словами місцевих жителів, в Токмаку прогриміло не менше 6 потужних вибухів.

"За попередньою інформацією розвідників, ранкові прильоти були по будівлі військового госпіталю. Кількість трьохсотих і двохсотих уточнюється", - уточнюється в повідомленні.

Раніше повідомлялося про те, що у Токмаку розбомбили базу окупантів. Кількість вибухів у Токмаку збільшилася. З міста вивозять росіян і колаборантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ розбомбили базу окупантів у Токмаку. У мережі повідомляють, що, за попередніми даними, в Токмаку був знищений командний пункт окупантів.

Як раніше повідомлялося, що ВСУ просунулися на Мелітопольському напрямку і відкинули окупантів. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

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