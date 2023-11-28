Шість прильотів у центрі міста: у Токмаку багато знищених і поранених окупантів

Потужні вибухи прогриміли в окупованому Росією Токмаку Запорізької області у вівторок вранці, 28 листопада.
За словами місцевих жителів, був приліт по будівлі, яку захопили росіяни. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.
При цьому мер Мелітополя зазначає, що в результаті удару є знищені російські окупанти.
За його словами, відразу після вибухів окупанти почали метушитися, вони забрали речі і евакуювали поранених.
"Точна кількість ліквідованих окупантів уточнюється", - додав Федоров.
Подробиці удару по окупантах у Токмаку
Як уточнює місцевий портал РІА Мелітополь, за словами місцевих жителів, в Токмаку прогриміло не менше 6 потужних вибухів.
"За попередньою інформацією розвідників, ранкові прильоти були по будівлі військового госпіталю. Кількість трьохсотих і двохсотих уточнюється", - уточнюється в повідомленні.
Раніше повідомлялося про те, що у Токмаку розбомбили базу окупантів. Кількість вибухів у Токмаку збільшилася. З міста вивозять росіян і колаборантів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ розбомбили базу окупантів у Токмаку. У мережі повідомляють, що, за попередніми даними, в Токмаку був знищений командний пункт окупантів.
Як раніше повідомлялося, що ВСУ просунулися на Мелітопольському напрямку і відкинули окупантів. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.
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