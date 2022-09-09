Шеф ЦРУ "опустив" Путіна: війною в Україні злив слабкість армії РФ

У США потролили Володимира Путіна / Колаж УНІАН

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив про те, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну виглядає провалом.

На його думку, війною проти України президент Росії Володимир Путін показав тільки слабкі місця російської армії, повідомляє Newsweek.

"Мало того, що була виявлена слабкість російських збройних сил, в результаті цього будуть нанесені довгострокові збитки російській економіці і поколінням росіян", - зазначив шеф ЦРУ.

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Він відзначив успіхи ЗСУ на Харківщині і підкреслив, що Росії доведеться платити дуже високу ціну протягом тривалого часу.

Нагадаємо, раніше раніше екс-командувач силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що Україна до кінця року могла б відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого. Однак для цього потрібно, щоб Захід постачав зброю в достатніх обсягах. За його словами, українці були неймовірно стійкими і винахідливими, але їм потрібна більш далекобійна і точна артилерія.

Також він переконаний, що США повинні бути готовими до того, що Росія скоро розвалиться у тому вигляді, в якому вона є сьогодні. Він нагадав, що світ не був готовий і не очікував розвалу СРСР.

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