Частину систем ППО Україна орендує в партнерів: у ЗСУ розповіли деталі

Такі установки, які вдалося отримати в оренду, будуть особливо потрібними у холодну пору року.

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Частину систем ППО Україна орендує в партнерів/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Україна отримала низку систем протиповітряної оборони у тимчасове користування від деяких міжнародних партнерів.

Ці системи ППО будуть особливо важливими у холодний період року. Про це розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Така практика у нас уже є. Деякі країни дали (системи ППО – ред.) у користування. Зрозуміло, що кожна країна перш за все дбає про власні пріоритети й про власний захист. Ніхто своє ППО просто так нам не віддасть", – зазначив Ігнат. відео дня

Він пояснив, що Україні так довго передають системи ППО і надають їх дозовано, тому що у партнерів немає такої великої кількості цих установок, щоб вони могли віддавати їх з легкістю.

У той же час Ігнат зазначив, що це вже позитивний знак, що Україна може отримати такі системи у користування на опалювальний період.

Речник Повітряних сил ЗСУ відмовився назвати країни, які передали нам в оренду системи ППО. Він пояснив, що ця тема чутлива, і партнери не хотіли б, щоб ця інформація озвучувалася.

Військова допомога Україні

Міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що у ЗСУ є все, щоб продовжувати контрнаступ взимку. Україна та партнери ще раз переглянули зимовий період, щоб розпланувати на ці три місяці необхідні поставки, сказав глава Міноборони.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ отримають нові озброєння, на Росію чекає потужний контрудар. Світ знає про ситуацію на полі бою, війська агресора РФ отримають удар у відповідь, сказав Зеленський.

Нагадаємо, політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов зазначив, що він не виключає різке зменшення військової допомоги. Золотарьов переконаний, що Україна може отримати менше допомоги, ніж очікувалося, на тлі війни в Ізраїлі та американських виборів.

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