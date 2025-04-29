Шахеди летять один за одним: Харків під масованим ударом, є постраждалі

Один із "Шахедів" впав біля медичного закладу у Харкові.

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Харків під масованою атакою Шахедів / Колаж: Главред, фото: скріншот

Російські окупанти атакували Харків ударними безпілотниками типу "Шахед". У місті пролунали потужні вибухи. Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.

Під ударом опинились Шевченківський, Київський, Слобідський та Салтівський райони. Один із "Шахедів" впав біля медичного закладу.

"У місті було чутно вибухи. Будьте обережні - Харків під атакою ворожих БПЛА. У місті лунають вибухи, під ударами Шевченківський та Слобідський райони Харкова. У Салтівському районі, за попередньою інформацією, один з Шахедів впав поблизу медичного закладу", - написав Терехов. відео дня

Унаслідок удару в Салтівському районі міста постраждали щонайменше 3 людини.

Дивіться відео з атакою на Харків:

Харків під масованою атакою Шахедів / фото: скріншот

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що внаслідок атаки у Салтівському районі спалахнув будинок. Ще одне влучання зафіксоване у Слобідському районі міста.

"Рятувальники ДСНС прямують на місце "прильотів", - написав Синєгубов.

Він уточнив, що у Харкові кількість постраждалих зросла до 11.

"Всім постраждалим надається висококваліфікована медична допомога ... Гостру реакцію на стрес зазнала також 5-річна дівчинка", - йдеться у повідомленні.

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