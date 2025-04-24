Цинічна заява Захарової після обстрілів України: як РФ шукає винних у війні

Росія обстріляла українську інфраструктуру і звинуватила Європу у підтримці війни.

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Москва стріляє і звинувачує / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram, МЗС Росії

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Росія вночі атакувала Україну ракетами і дронами

Є загиблі та постраждалі серед мирного населення

Цієї ночі Росія здійснила чергову масштабну атаку по території України, застосувавши далекобійну зброю повітряного, наземного та морського базування, а також ударні безпілотники. Внаслідок обстрілів є загиблі та постраждалі серед мирного населення.

Попри нову хвилю атак, речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова у своїй заяві, яку цитує The Guardian, звинуватила українського президента у знищенні дипломатичних зусиль щодо досягнення миру.

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"З кожною хвилиною стає зрозуміліше, що президент Володимир Зеленський не здатен вести переговори про закінчення війни", — заявила Захарова.

Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Вона також прокоментувала відмову Зеленського визнавати анексію Криму, назвавши це "перешкодою для мирної угоди". За її словами, постачання західної зброї Україні "заохочує Зеленського продовжувати війну, незважаючи на втрати", а позиція європейських країн, за її твердженням, свідчить про "страх перед російською перемогою".

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Як повідомляв Главред, унаслідок нічної атаки РФ у Києві 9 загиблих і десятки постраждалих, під завалами шукають людей.

у ніч на 24 квітня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням ракет і дронів. Вибухи лунали й на Житомирщині.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, окупанти вдарили по виробничому підприємству міста.

"У Харкові було влучання 7 крилатих ракет. Крім цього було влучання і 12 "Шахедів", - зазначив він.

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"Гардіан "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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