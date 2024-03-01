Удари дронами й ракетами: названо головні цілі РФ в окупованому Криму

Необхідно розраховувати на можливість підльоту літаків при ударах крилатими ракетами, каже Валентин Бадрак.

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Валентин Бадрак розповів про цілі в Криму / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

Побудований окупантами Кримський міст буде підірвано, можливо, вже 2024 року, заявив військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник Валентин Бадрак.

"Тому що це одне з найважливіших завдань", - підкреслив він під час чату в Главреді, відповідаючи на одне із запитань.

Говорячи про можливість ударів по цілях РФ у захопленому Криму, експерт каже, що необхідно розраховувати на можливість підльоту літаків під час ударів крилатими ракетами.

"Одна справа робити це з контрольованої території і спочатку знищувати радари та засоби ППО противника, як це часом робилося під час операцій у Криму, зовсім інша справа - коли ця можливість обмежена", - зазначив військовий аналітик.

Він переконаний, що необхідно враховувати ту частину території, яка контролюється ворогом на півдні України.

"Тому я й говорив про безпілотники, які можна було б використовувати з різних позицій і робити різні підльоти, наприклад, у західній частині Чорного моря. Є різні варіанти, не хочу говорити про всі, але такі можливості є. А для цього - повторюю, як мантру - потрібно підвищити технологічність українського війська всіма можливими способами", - додав Бадрак.

Дивіться відео - чат із Валентином Бадраком у Главреді:

Хто такий Валентин Бадрак Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) – український письменник, публіцист. З 1999 року – директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор низки книжок та публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року – член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.

Удари по окупантах у Криму

Раніше повідомлялося, що в Криму прогриміли вибухи: "прилетіло" по базі РФ під Сімферополем. Вибухи прогриміли в районі Сак, Євпаторії та Гвардійського, повідомляється про роботу на окупованому Кримському півострові систем ППО російських військ.

Нагадаємо, Україна не приховує, що звільнятиме півострів, захоплений росіянами ще 2014 року, або військовим, або політичним шляхом. Наразі - через дефіцит у коштах - ЗСУ обмежуються переважно атаками повітряних і морських дронів.

Попри це, Україні вдалося побороти Чорноморський флот у Чорному морі, забезпечивши функціонування "зернового коридору" і значно зменшивши склад його бойових кораблів. Наприклад, 14 лютого морські сили потопили великий десантний корабель "Цезар Куніков" поблизу Алупки.

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