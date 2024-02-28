Сезон "м’ясних штурмів": Гуменюк розповіла про ситуацію на лівому березі Дніпра

Гуменюк наголошує, що не зважаючи на складну ситуацію. Сил оброни України продовжують утримувати плацдарми на лівому березі Херсонщини.

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Росіяни наступають на позиції українських військових в Кринках з кількох сторін / Колаж Главред, фото: скіншот із відео, deepstatelivemap, 22 окрема механізована бригада

Росіяни продовжують наступальні операції без застосування бронетехніки в районі села Кринки на лівому березі Херсонщини. Сили оборони України продовжують утримувати позиції в цьому населеному пункті. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Ми не збираємося відходити, у нас досить надійні позиції на плацдармах, ми укріпилися там, попри те, що ворог дійсно в абсолютно варварський спосіб фактично зрівняв із землею населений пункт Кринки. Проте ми закріпилися там і можемо говорити про наші безумовні успіхи, тому що саме на тлі заяви, яку поспішили зробити окупанти, вони самі ж для себе мали великі іміджеві втрати", — сказала вона.

Гуменюк зазначила, що навіть російські військові блогери гостро скритикували поспішні заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу, які, за її словами, були абсолютно недостовірними.

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"Станом на сьогодні, за попередню бойову добу ворог зібрав сили тільки на одну штурмову спробу. Це до 30 окупантів, які у складі трьох груп по 10 осіб намагалися з різних боків підійти до Кринок", — каже начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

Щодо логістичних можливостей Сил оборони України, то вона нагадала, що у воїнів за спиною річка Дніпро. Водночас, вона додала, що в російських окупантів на цьому напрямку фронту діє ембарго на використання бронетехніки.

"Тобто їм заборонено використовувати техніку, тому що вони її безповоротно втрачають. І при тому, що в них є ресурс, який можна підтягувати, вони її все одно економлять. Зараз у них просто сезон "м’ясних штурмів", — підсумувала Наталія Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Бої на лівому березі Дніпра

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко зауважив, що тиждень тому Сергій Шойгу повідомив російському лідеру Володимиру Путіну про те, що село Кринки на Херсонщині було взято під контроль російськими окупаційними військами. Проте, насправді Кринки залишаються нездоланною перешкодою для росіян, які намагаються туди прорватися.

Окупанти постійно атакують поблизу Кринок, але українські військові успішно відбивають атаки ворог і утримують свої позиції. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Ситуація на лівому березі Дніпра залишається напруженою. Російські війська продовжують наступ на позиції Сил оборони України в районі населеного пункту Кринки. Про це заявила начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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