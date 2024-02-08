Масований наступ на Кринки: в ЗСУ розповіли про ситуацію на лівому березі Дніпра

За словами Гуменюк, присутність українського прапора на лівобережжі Херсонщини гарний сигнал для місцевих жителів.

https://glavred.net/ukraine/bolshoe-nastuplenie-na-krynki-v-vsu-rasskazali-o-situacii-na-levom-beregu-dnepra-10540136.html Посилання скопійоване

В ЗСУ розповіли про ситуацію на лівому березі Дніпра / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Ситуація на лівому березі Дніпра залишається напруженою. Російські війська продовжують наступ на позиції Сил оборони України в районі населеного пункту Кринки. Про це заявила начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк під час брифінгу, коментуючи появу українського прапора у Кринках.

"Ситуація залишається досить складною і присутність там українського прапора - це один з сигналів зокрема, й місцевим жителям про те, що Сили оборони України продовжують боротьбу, продовжують утримувати свої позиції. Нікуди вони не поділися, як би не хотіли російські пабліки", - наголосила Гуменюк.

Гуменюк відзначила, що українські воїни продовжують закріплюватись на нових позиціях на лівобережжі Херсонщини. Вона додає, що російські окупаційні війська не припиняють спроб штурмів на цьому напрямку.

відео дня

Крім того, за даними Сил оборони півдня, росіяни не застосовують військову техніку в ході атак на позиції Сил оборони.

"Характерним залишається те, що продовжує діяти ембарго на використання бронетехніки. Фактично продовжуються м’ясні штурми. Наразі бачимо, що ворог вірить у Сили оборони України - економить бронетехніку. Щоб, коли прийде наша, їм було чим битися", - констатувала Гуменюк.

Крім того, вона зазначила, що Сили оборони України продовжують завдавати ударів по місцях скупчення військ противника і тилових об'єктах. За даними Сил оборони півдня, за минулу добу було підтверджено, що на лівому березі було уражено 57 окупантів, 1 танк, 5 гармат, 2 міномети та 12 одиниць автомобільної техніки.

Бойові дії на лівому березі Дніпра

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські військові підняли державний прапор в населеному пункті Кринки на лівому березі Херсонщини. Про це повідомляє проект Deepstate.

Водночас, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань зазначив, що українські воїни важкою ціною утримують плацдарми на лівобережжі Херсонщини.

Раніше Наталія Гуменюк повідомляла про те, що українським військовим вдалось розширити контрольовану територію на лівобережжі Херсонщини.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.