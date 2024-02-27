Шойгу заявив про взяття Кринок: експерт розповів, що насправді там відбувається

Шойгу доповів російському диктатору Путіну про те, що село Кринки на Херсонщині взято під контроль Росії.

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На Херсонщині тривають важкі бої / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, Міноборони РФ, скріншот: deepstatemap

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко зазначив, що тиждень тому Сергій Шойгу доповів російському диктатору Володимиру Путіну про те, що село Кринки на Херсонщині взято під контроль російських окупаційних військ та зачищене.

Коваленко у своєму Telegram написав, якщо конкретизувати, то це Путін змусив Шойгу зробити таку заяву, пославшись на доповідь генерала Теплинського. Станом на сьогодні, 27 лютого, Кринки як були, так і залишаються згубним місцем для росіян, які туди заходять.

"Підрозділи 26-го МСП 70-й ОМСД и 337-го ДШП 104-й ДШД продовжують безуспішні штурми українського плацдарму, тим самим наближаючи неминучий розбір польотів. Очевидно, що для Путіна початок його виборчої кампанії, нічим не має бути затьмарений. А от Кринки як кістка в горлі, причому не вперше це відзначається. Якийсь час тому він уже відзначився своєю заявою стосовно Кринок, що у росіян там незначні санітарні втрати. Йому це село болить і свердлить", - написав експерт. відео дня

Коваленко зазначив, що не за горами зеленка і ось тут найцікавіше - хто перший заволодіє пануванням у лісосмугах та масивах.

"І коли це почне відбуватися, хто виявиться винним? Все правильно. Не Путін. Не Шойгу. А Теплинський, який 20 лютого за столом навіть не сидів, але якого зробили оленяр і бліда моль в історії із "зачисткою" Кринок головним цапом-відбувайлом", - додав військово-політичний оглядач.

Нагадаємо, що Роман Світан розповів про важкі бої в Кринках. Українські сили оборони героїчно протистоять російським загарбникам на півдні країни. Головне завдання ЗСУ на Лівому березі - це розвідка боєм, а не створення лінії фронту.

Морпіхи підняли ще один прапор України у Кринках на Херсонщині. При цьому уточнюється, що вдалими діями відзначилися бійці морської піхоти з 35-ої окремої бригади. Прапор України в Кринках підняли на одному з найвищих об'єктів - водонапірній вежі.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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