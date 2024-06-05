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Виманюють ЗСУ: названо напрямок, де окупанти готують удар – це не Харків

Марія Николишин
5 червня 2024, 12:52
176
Окупанти будуть розширювати географію прикордонних областей для бойового контакту, щоб витягнути якомога більше українських військ зі Сходу.
Виманюють ЗСУ: названо напрямок, де окупанти готують удар – це не Харків
Армія РФ продовжить тиснути на Харківщині / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Армія країни-агресорки Росії продовжить тиснути на Харківщині, але основний удар спробує завдати на іншій ділянці фронту. Таку думку висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, передає 24 Канал.

Він зауважив, що ворог буде розширювати географію прикордонних областей для бойового контакту, щоб витягнути якомога більше українських військ зі Сходу та резервів, які формує командування.

"Це логіка війни. Вони будуть розтягувати війська по лінії фронту – чим ширше, тим краще", – наголосив військовий експерт.

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Світан підкреслив, що основний удар окупанти спробують завдати на Донеччині, аби якнайближче підібратися до адміністративного кордону. Вони вже підійшли до водосховища у Карлівці. Тому будуть тиснути на трьох напрямках: Очеретине, Покровськ, Курахове.

Полковник запасу ЗСУ пояснив, що перерозподіл українських військ у Харківській області дає результат росіянам. Сили оборони відходять на Сході, водночас на півночі Харківщини потроху повертають позиції.

"Практично 30 тисяч росіян будуть намагатися втримати наші війська на цьому напрямку", – вважає Роман Світан.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Наступ Росії на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 3 червня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Харківській області. Внаслідок обстрілу РФ пошкоджень зазнали будинки бази відпочинку, є загиблий та поранені.

Речник ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин говорить, що ЗСУ стримують наступ російських військ на півночі Харківщини. Українські захисники контролюють приблизно 70% міста Вовчанськ.

Відомо і те, що окупанти збільшили кількість застосувань КАБів по позиціях українських захисників, а також використання ствольної та реактивної артилерії.

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