Окупантів підірвали разом із технікою: база РФ у Соледарі злетіла в повітря

На колишньому заводі Knauf у Соледарі засів один із підрозділів 200-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ

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Завдано удару по окупантах РФ у Соледарі / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Унаслідок удару ЗСУ по колишньому заводу Knauf в окупованому Соледарі Донецької області знищено і поранено російських окупантів, а також ліквідовано військову техніку ЗС РФ.

Українським захисникам вдалося ліквідувати і поранити понад 10 російських військових, пише Telegram-канал "Досьє Шпигуна".

За попередніми даними, окупанти потрапили під удар РСЗВ американського виробництва HIMARS.

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Четверо військовослужбовців РФ - "двохсоті", ще семеро дістали поранення (зі складу ремонтної роти + два представники військової поліції).

Зазначається, що удар було завдано близько 09:00 у суботу. Після захоплення міста на колишньому заводі Knauf засів один із підрозділів 200-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ (в/ч 08275 з Мурманської області Росії).

Втрати ворога:

евакуатор-тягач КТ-Л (ТК6АМ) (знищено);

танкоремонтна майстерня ТРМ-80 (пошкоджено);

броньована ремонтно-евакуаційна машина (БРЕМ-1) (пошкоджено).

Дивіться відео - ЗСУ вдарили по окупантах у Соледарі:

/ Скріншот

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