Ситуація різко змінилась: колони окупантів перейшли в наступ на Часів Яр - ЗСУ

В ЗСУ зазначили, що російські окупанти дедалі частіше використовують бронетехніку в ході наступальних дій поблизу Часового Яру на Донеччині.

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Російські окупанти лізуть колонами на Часів Яр / Колаж Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти використовують колони бронетехніки для наступу на Часів Яр. Однак, всі спроби ворога наступати із застосуванням механізованої складової закінчуються безуспішно. Про це в коментарі "Інтерфаксу" повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

"Противник не полишає спроб й активізував зусилля зі спроби оволодіти містом Часів Яр, продовжує наступальні дії на схід від міста. Українські захисники роблять усе можливе, щоб відтіснити російських окупантів. Останнім часом окупанти лізуть колонами на місто, застосовуючи велику кількість бронетехніки, але ці спроби безуспішні, адже ще на підході Сили оборони зустрічають їх вогнем, а залишки, що змогли дістатися околиць, просто добивають", - сказав Волошин.

За його словами, російські війська проводять спроби штурму Часового Яру в районі кварталу Новий та мікрорайону Канал. Крім того, росіяни проводять активні наступальні операції в напрямку населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та Андріївка.

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"Окупанти застосовують не тільки піхотні підрозділи, а все частіше застосовують механізовану складову: танки та бойові броньовані машини", - наголосив Волошин.

Він додав, що за минулу добу на даному напрямку бойових дій було знищено 80 окупантів, ще 123 військовослужбовці РФ було поранено. Українські військові також знищили бронемашину "Тайфун-К", якою ворог намагався штурмувати.

Волошин наголосив, що втрати ворога на часовоярівському напрямку в 7-8 разів більші за українські.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Бої за Часів Яр - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська втрачають значну кількість військовослужбовців та техніки під час штурму в районі міста Часів Яр на Донеччині. Про це повідомив Олег Калашніков, начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

У районі Вовчанська Харківської області українські захисники за один день взяли в полон близько 60 російських окупантів. Про це повідомив Назар Волошин, представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Сили оборони України здійснили успішну контратаку у Вовчанську, відновивши контроль над деякими позиціями в місті. Водночас російські окупанти зазнали обмеженого успіху у напрямку населеного пункту Липці Харківської області, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

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