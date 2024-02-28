'Бавовна' буде квітнути: ГУР анонсувало неприємні сюрпризи для окупантів

Перевагою України у протистоянні з Росією є "якість" наших людей, оскільки "ми боронимо батьківщину", сказав представник ГУР.

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Україна й надалі битиме по важливих об'єктах Росії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 18 окрема бригада армійської авіації

На всіх важливих для окупантів об'єктах "квітнутиме бавовна". Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Євген Єрін в ефірі телемарафону.

За його словами, об'єкти, які працюють на Росію, є потенційною ціллю Збройних сил України. Єрін підкреслив, що Сили оборони продовжуватимуть діяти активно на таких об'єктах.

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"Вже не раз зазначалося, що всі об'єкти, які можуть працювати або працюють на "міністерство нападу" Російської Федерації, є потенційною ціллю для наших Сил оборони. І ми можемо вас запевнити, що "бавовна" буде продовжувати квітнути на всіх таких важливих для окупантів об'єктах", - запевнив він.

Єрін наголосив, що перевагою України у протистоянні з Росією є "якість" наших людей, оскільки "ми боронимо батьківщину". Також українські воїни здатні швидко вчитися та опановувати нові види озброєння, знаходити їм нові способи застосування.

"В цьому наша велика перевага", - підсумував представник ГУР.

Успішні операції ГУР На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції. У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти. 8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

Прильоти по окупантах

Нагадаємо, 28 лютого українські артилеристи вдарили ракетами по місцю скупчення сил 155-ї окремої мотопіхотної бригади РФ в Оленівці, як підтверджують кремлівські "воєнкори". Атака відбулася під час нагородження окремих військовослужбовців бригади. За попередніми даними пропагандистів, 19 окупантів "задвохсотились", ще 12 - серед "трьохсотих".

Також 13 лютого у тимчасово окупованому Маріуполі стався потужний вибух, ймовірно, в результаті приліту по розташуванню російських військових у місті. Місцеві стверджують, що вибух був дуже сильним і його чули у різних частинах міста.

Як повідомляв Главред, 7 лютого, поблизу російського Іжевська прогримів потужний вибух. Вибух стався у селі Ягул за 12 кілометрів від Іжевська, де розташована низка військових об’єктів. Саме там розташований полігон Воткінського військового заводу.

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