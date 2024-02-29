ЗСУ потужно вдарили по скупченню росіян в Оленівці: багато знищених окупантів

Українські військові завдали удару за допомогою українських реактивних систем залпового вогню.

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ЗСУ уразили окупантів на Донеччині / колаж: Главред, фото: Стратком ЗСУ, Міноборони РФ

Збройні сили України завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці, що на Донеччині. У результаті - 19 мертвих російських окупантів.

Українські війська завдали удару за допомогою українських реактивних систем залпового вогню, повідомили у Генштабі ЗСУ. Серед загиблих - заступник командира російського військового підрозділу.

"Та 12 поранених загарбників, зокрема командир цього підрозділу", - додали у ЗСУ.

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ЗСУ знищили окупантів / скріншот: Facebook

Загалом за добу Збройні сили України ліквідували 1150 окупантів, 23 танки та 44 броньованих машин. За весь час повномасштабного вторгнення країна-агресорка Росія втратила понад 413 тисяч окупантів.

ЗСУ знищили понад 1000 окупантів за добу / інфографіка: Главред

Нагадаємо, що ЗСУ розтрощили 10 районів скупчення росіян. Українська авіація завдала нищівних ударів по 10 районах зосередження живої сили ворога, а також знищила винищувач Су-34 та 3 БПЛА.

У Держдепі США розкрили головну проблему ЗСУ на фронті. Українським військовим доводиться економити боєприпаси, оскільки Конгрес США так і не ухвалив пакет військової допомоги для України.

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