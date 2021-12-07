Серце запустилося лише через 20 хвилин: українки у Єгипті реанімували потопельника

Українки у Єгипті реанімували потопельника / ua.depositphotos.com

Двоє українських медсестер під час відпочинку у єгипетському Шарм Ель Шейху врятували життя білорусу, який ледь не потонув у Червоному морі.

Чоловік пішов пірнати у масці і назад не повернувся, а через деякий час його бездиханне тіло витягли на берег, повідомляє ТСН.

На пляжі у той час засмагали відпочивальниці з України Антоніна Задорожна і Наталя Розанова, які працюють медсестрами Відділення інтенсивної терапії Національного інституту раку. Жінки не розгубилися і одразу кинулися надавати потопельнику допомогу.

"Він уже був чи то сірий, чи то синій. Очі відкриті, зіниці широкі", – згадує Антоніна.

Антоніна намагалася вистукати воду з легень чоловіка, Наталя робила штучне дихання. Щоб зробити штучний масаж серця, потрібна була чоловіча сила – тому медсестри покликали дужого дайвера, пояснили йому, що і як потрібно робити, і контролювали його дії. Але потопельник усе не приходив до тями.

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У якийсь момент місцевий рятувальник почав переконувати жінок, що потрібно зупинитися, адже шансів на порятунок уже немає. Але українки наполегливо продовжували реанімаційні дії – і через 20 хвилин їм усе таки вдалося завести серце, відновити пульс і дихання.

"Коли ми відчули, що вже є пульс і мінімальне дихання, то на душі було таке полегшення", – каже Антоніна.

читайте такожНесло на зустрічну смугу: у Мелітополі 17-річний хлопець врятував водія маршрутки і запобіг ДТПМедсестри кажуть, що у них в реанімації є правило – ніколи не здаватися, навіть якщо пацієнт важкий, а ситуація здається безнадійною. До того ж за протоколом під час реанімаційних цій не можна зупинятися впродовж 40 хвилин.

Після порятунку Сергій ще чотири дні провів у єгипетській лікарні, а потім повернувся до Мінська. Уже перебуваючи в Білорусі, він дистанційно розшукав своїх рятівниць, щоб подякувати їм за врятоване життя.

Медсестрам за порятунок людини подякували і в колективі їхнього медичного закладу.

Нагадаємо, на Кіровоградщині співробітник СБУ врятував життя підлітку, ногу якого затягнуло під лезо у мотоблоці. Підліток міг стекти кров'ю, але повз проходив спецназівець, який зумів надати йому першу допомогу, після чого відвіз до лікарні.

Також раніше у Кривому Розі небайдужий хлопець дивом врятував потопельника. З води місцевого жителя витягли вже без ознак життя. Небайдужий хлопець "оживив" вже почорнілого потопельника всупереч реакції натовпу – люди стверджували, що чоловіка уже не врятувати.

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