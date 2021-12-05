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Затягнуло ногу під лезо в мотоблоці: на Кіровоградщині співробітник СБУ врятував життя підлітку

5 грудня 2021, 09:42

"Все, що я пам'ятаю – це сильний біль. Словами не пояснити", - розповів про подію підліток.

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Постраждалого вже виписали з лікарні, а співробітника СБУ обіцяють представити до державної нагороди / Скріншот ТСН

Співробітник Служби безпеки України у Кіровоградській області врятував життя 15-річному підлітку. Ногу хлопця затягнуло під лезо в мотоблоці, коли він допомагав сусідові на городі. Підліток міг стекти кров'ю, але повз проходив спецназівець, який зумів надати йому першу допомогу, після чого відвіз до лікарні.

У сюжеті ТСН.19:30 4 грудня розповіли про те, що школяр Костянтин Грищенко цього дня допомагав сусідові на городі. В один момент його нога потрапила під диск культиватора. Хлопець не зрозумів, як таке могло статися.читайте такожВисіла і базікала ногами: у Житомирі коп врятував жінку, яка мало не стрибнула з балкона на 12 поверсі

"Все, що я пам'ятаю – це сильний біль. Це словами взагалі не пояснити", - сказав підліток.

Вулицею в цей час йшов співробітник спецслужби, який приїхав у відпустку до своїх батьків. Він почув крики підлітка і побіг на допомогу. Він швидко затягнув джгутом ногу, з якої фонтанувала кров, і наклав саморобну шину. Далі спецназівець розібрав мотоблок і звільнив ногу хлопця, яка була зламана в чотирьох місцях. Працівник СБУ поїхав з підлітком до лікарні, а дорогою не давав йому відключитися.

У Новоукраїнській районній лікарні врятували ногу Костянтина. Хлопцеві провели дві операції і перелили більше літра крові.

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Медики кажуть, що якби професійна допомога, яку надав співробітник СБУ, дитину могли б не довезти живою. Батько врятованого підлітка назвав справжнім дивом, що працівник спецслужби саме в цей момент проходив їх вулицею.

Постраждалого вже виписали з лікарні. Поступово він вчиться пересуватися на милицях. Підлітку повинні зробити ще одну операцію - з видалення металевої конструкції, яка фіксує кістки. Далі на хлопця очікує тривалий процес реабілітації. Лікування обіцяє оплатити управління Служби безпеки України у Кіровоградській області. Співробітника, який врятував хлопцеві життя, обіцяють представити до нагороди від держави.

Нагадаємо, на Черкащині патрульні поліцейські врятували життя дитини, на якій заснула п'яна мати. Новонароджений хлопчик на той момент перебував у безпорадному стані з бурим кольором обличчя. Дитині, швидше за все, не вистачало повітря. Старша лейтенантка Юлія Шагієва відреагувала оперативно і врятувала дитину.

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СБУ подія Кіровоградська область
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