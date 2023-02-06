Зеленський може поїхати на саміт ЄС до Брюсселя - ЗМІ

Якщо ця поїздка відбудеться, вона стане другим візитом Зеленського за межі України після повномасштабного вторгнення Росії майже рік тому.

На Володимира Зеленського чекають на саміті в Брюселі / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський може взяти участь у саміті країн-членів Євросоюзу, який відбудеться у четвер, 9 лютого. 27 лідерів ЄС зберуться в Брюсселі, щоб обговорити такі теми: Україна, міграція та реакція блоку на закон про зниження інфляції в США.

При цьому зірвати візит українського президента можуть проблеми з безпекою. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

Згідно із запропонованим планом, Зеленський повинен виступити на спеціальній сесії Європейського парламенту.

Минулого тижня український лідер приймав у Києві президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн і голову Європейської Ради Шарля Мішеля.

"Відверто кажучи, є великі ризики, якщо я кудись поїду. Це правда", - сказав Зеленський журналістам у п'ятницю, відповідаючи на питання про можливий візит до Брюсселя.

Якщо ця поїздка відбудеться, вона стане другим візитом Зеленського за межі України після повномасштабного вторгнення Росії майже рік тому. Першою закордонною поїздкою українського лідера став візит до Вашингтона у грудні 2022 року.

Як повідомляв Главред, у Києві відбулося історичне спільне засідання з представниками Єврокомісії та членами українського уряду.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала Україну "серцем Європи, в якому сповідуються цінності ЄС". Вона акцентувала увагу на тому, що прапор України обов'язково буде розвиватися в штаб-квартирі Єврокомісії.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель пообіцяв, що ЄС надаватиме Україні необхідну важку зброю.

"Ми повинні збільшити наші зусилля, надаючи вам стільки підтримки, стільки ви потребуєте, поки ви не виграєте війну", - додав Жозеп Боррель.

Україна також будуватиме нові дороги, мости та залізничні колії на кордоні з країнами ЄС.

2 лютого Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій закликав ЄС запустити процес інтеграції України до Євросоюзу. Документ підтримали 489 європарламентарів. Рекомендується запустити механізм щодо початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу і підтримати документ з чітким викладом наступних кроків з євроінтеграції Києва.

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