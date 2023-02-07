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В ЄС влаштували скандал через витік даних про візит Зеленського до Брюсселя

7 лютого 2023, 17:25
Президент Європейської Ради Шарль Мішель вважає, що відповідальність за витік інформації повинен нести Європейський парламент.
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua, pixabay

У Європейському Союзі у офіційних осіб виникли взаємні звинувачення. Все через можливий візит президента України Володимира Зеленського в Брюссель.

Як пише The Guardian, саміт лідерів ЄС відбудеться 9-10 лютого в Брюсселі.

Першу інформацію про заплановану поїздку Зеленського повідомили італійські ЗМІ. Згодом представники Європейської народної партії (ЄНП) про неї повідомили у Twitter.

"Ми з нетерпінням чекаємо можливості привітати вас у Брюсселі, пане Президенте", — йдеться у публікації.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель вважає, що відповідальність за витік інформації повинен нести Європейський парламент. У самому Європарламенті звинувачують президента ЄП Роберту Мецолу, яка є членом ЄНП, яка висвітлювала цей візит.

Більш того, дипломати ЄС дорікнули в тому, що Шарль Мішель і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн змагаються в демонстрації підтримки України. Йдеться, зокрема, про заяви фон дер Ляєн про вступ України до ЄС, багато країн вважають занадто "гучними".

"Сварка показує, як інституції ЄС конкурують і борються, щоб продемонструвати солідарність з Україною і свою підтримку Зеленському", – пише The Guardian.

Візит Зеленського до Брюсселя - що відомо

Напередодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відвідає саміт глав держав та урядів Європейського Союзу.

Зустріч лідерів ЄС запланована на 9 і 10 лютого і пройде в Брюсселі.

Інформоване джерело видання повідомило, що Зеленський прибуде до Брюсселя у четвер, 9 лютого, на саміт глав ЄС. Однак з метою безпеки точна програма візиту Глави держави тримається в секреті.

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