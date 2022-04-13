"Сьогодні був корисний день для нашого захисту": Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський увечері 13 квітня традиційно звернувся до українців.

Зеленський розповів, що минулий день був корисний державі і захисту від російського нападу.

Президент розповів про візит його колег з чотирьох держав-друзів України: Польща, Литва, Латвія та Естонія.

"Сьогодні був корисний день для нашої держави, для нашого захисту від російського нападу", - заявив Зеленський.

Також Зеленський підкреслив, що ці президенти не вагалися, чи давати зброю, і не сумнівалися в необхідності введення санкції проти Росії. Крім того, зараз вони на рівні ЄС просувають більш жорсткий санкційний пакет проти країни-окупанта.

Український лідер заявив, що дуже радий зустрітися з президентами. Переговори були плідними.

Зеленський підкреслив, що Євросоюз повинен припинити спонсорувати російську військову машину.

Президент розповів, що під керівництвом Майкла Макфола і Андрія Єрмака Західна санкційна політика була розглянута групою міжнародних експертів. Вона працює вже три тижні.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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