"Сьогодні був корисний день для нашого захисту": Зеленський звернувся до українців

Зеленський підкреслив, що Євросоюз повинен припинити спонсорувати російську військову машину.
Президент України Володимир Зеленський увечері 13 квітня традиційно звернувся до українців.
Зеленський розповів, що минулий день був корисний державі і захисту від російського нападу.
Президент розповів про візит його колег з чотирьох держав-друзів України: Польща, Литва, Латвія та Естонія.
"Сьогодні був корисний день для нашої держави, для нашого захисту від російського нападу", - заявив Зеленський.
Також Зеленський підкреслив, що ці президенти не вагалися, чи давати зброю, і не сумнівалися в необхідності введення санкції проти Росії. Крім того, зараз вони на рівні ЄС просувають більш жорсткий санкційний пакет проти країни-окупанта.
Український лідер заявив, що дуже радий зустрітися з президентами. Переговори були плідними.
Зеленський підкреслив, що Євросоюз повинен припинити спонсорувати російську військову машину.
Президент розповів, що під керівництвом Майкла Макфола і Андрія Єрмака Західна санкційна політика була розглянута групою міжнародних експертів. Вона працює вже три тижні.
читайте такожЗеленський відважив ляща Штайнмайєру, але це не зіпсує відносин України та Німеччини
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
Читайте також:
- Затримання Медведчука: у Зеленського пояснили, що чекає кума Путіна
- Чому Зеленський запропонував Путіну обміняти Медведчука
- Повне енергетичне ембарго: у Зеленського анонсували нові санкції проти РФ