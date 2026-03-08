Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Путін зганьбився невдалими дублями привітання з 8 березня

Анна Косик
8 березня 2026, 11:52
Кремль опублікував не те відео з Путіним, чим зганьбив диктатора.
Путин
У привітанні з 8 березня Кремль показав, як Путін кашляє / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне:

  • Кремль опублікував "сиру" версію привітання Путіна з 8 березня
  • Диктатор довго не міг відкашлятись, перш ніж продовжити промову

Кремль сьогодні вранці опублікував привітання кремлівського диктатора Володимира Путіна з 8 березня. Відео мало б привернути увагу росіянок, натомість його висміяли у Мережі.

А все тому, що спершу на всіх сторінках Кремля опублікували невідредаговане відео з Путіним, у якому він кашляв і не міг ніяк налаштувати свій голос.

відео дня

"Знаєте, давайте я ще раз скажу, тому що дерло в горлі. Ледь не закашлявся, багато говорив дуже", - виправдовував свій кашель диктатор.

На те, щоб налаштуватися на продовження запису звернення Путіну потрібно було приблизно пів хвилини. Увесь цей час від кашляв, бухикав і підтирав ніс.

Користувачі соцмереж швидко помітили факап Путіна і почали поширювати уривок з невдалими дублями, насміхаючись над диктатором. У Кремлі це помітили, тому видалили невідредаговане відео і опублікували на офіційних сторінках звернення без невдалого фрагменту.

Скрин из тг
Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться фрагмент "сирого" відео з привітанням Путіна:

Моменти ганьби Путіна

Нагадаємо, Главред писав, що Володимир Путін якось намагався блиснути своїми історичними знаннями. Зокрема, він згадав гасло "рух — все, мета — ніщо" і помилково приписав його більшовику Льву Троцькому (Бронштейну).

Раніше також російського диктатора підловили на озвучених ним цифрах по "втратах" української бронетехніки під час контрнаступу. Глава Кремля назвав цифру майже у 10 разів меншу за ту, у яку він оцінював втрати ЗСУ в бронетехніці за місяць до цього.

Напередодні, під час параду до 9 травня минулого року у Мережі помітили юнака, який явно нудьгував під час виступу Путіна, а також відверто потішався над маячнею кремлівського диктатора.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії 8 березня Володимир Путін Путін новини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Хто отримує найбільшу вигоду з війни на Близькому Сході: Туск назвав країну

Хто отримує найбільшу вигоду з війни на Близькому Сході: Туск назвав країну

12:51Світ
Там було 200 пасажирів: РФ вдарила по потягу під Сумами

Там було 200 пасажирів: РФ вдарила по потягу під Сумами

12:19Україна
Переговори будуть не потрібні: Трамп назвав жорстку умову завершення війни в Ірані

Переговори будуть не потрібні: Трамп назвав жорстку умову завершення війни в Ірані

11:53Світ
Реклама

Популярне

Більше
Без волосся: російського співака Ніколаєва неможливо впізнати

Без волосся: російського співака Ніколаєва неможливо впізнати

Привітання з 8 березня: красиві картинки та побажання для жінок

Привітання з 8 березня: красиві картинки та побажання для жінок

Почав рухатися сам по собі: сім'я помітила в саду дивну металеву кулю

Почав рухатися сам по собі: сім'я помітила в саду дивну металеву кулю

Красиві привітання з 8 березня - картинки і короткі побажання

Красиві привітання з 8 березня - картинки і короткі побажання

Буде шалений стрибок цін на паливо: як сильно подорожчає газ, бензин і дизель

Буде шалений стрибок цін на паливо: як сильно подорожчає газ, бензин і дизель

Останні новини

12:51

Хто отримує найбільшу вигоду з війни на Близькому Сході: Туск назвав країну

12:29

Китайський гороскоп на завтра, 9 березня: Щурам - сварки, Кролям - проблеми

12:19

Там було 200 пасажирів: РФ вдарила по потягу під СумамиФото

12:10

Фінансовий гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня

11:57

Заморозки ні до чого: що насправді знищує врожай абрикосів

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
11:53

Переговори будуть не потрібні: Трамп назвав жорстку умову завершення війни в Ірані

11:52

Путін зганьбився невдалими дублями привітання з 8 березня

11:12

Любовний гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня

10:57

Буде майже +20 градусів: синоптики здивували раптовою зміною погоди

Реклама
10:32

"Сьогодні ж будуть перемовини": важлива заява Зеленського про атаки РФ

10:14

Що означають наклейки на бананах: секретні коди, які варто знати

09:58

Затяжна магнітна буря атакує Україну: коли цей шторм піде на спад

09:49

Гороскоп Таро на тиждень з 9 по 15 березня: Овнам - зміни, Ракам - вигода

09:20

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 березня (оновлюється)

09:00

Валютний ринок України: чого очікувати з 9 по 15 березня

08:59

Командування віддало наказ: елітні війська РФ вивели з Покровського напрямку

08:53

Гороскоп Таро на завтра, 9 березня: Ракам - лишатися собою, Дівам - план на майбутнє

08:40

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня: Водоліям - скандал, Левам допоможе інтуїція

08:40

Двох слів зв'язати не може: дочку Лорак висміяли за поведінку

08:22

Андрусів про паливну паніку: ціни зростають, але держава може це зупинитиПогляд

Реклама
08:18

Карта Deep State онлайн за 8 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:16

"Жодних підстав так вважати": Трамп відповів, чи бачить допомогу Росії Ірану

08:07

Що носитимуть навесні 2026: головні тенденції модного взуття

07:52

Красиві привітання з 8 березня - картинки і короткі побажання

07:45

Великі стовпи вогню в небі: дрони атакували ключову ланку нафтової логістики РФ

06:45

Привітання з 8 березня: красиві картинки та побажання для жінок

05:56

Для чого виготовляли дерев’яні кулі: військові хитрощі минулого

05:30

Відчують смак багатства: чотири знаки зодіаку на порозі фінансового підйому

04:30

Буде шалений стрибок цін на паливо: як сильно подорожчає газ, бензин і дизель

03:59

Як змусити орхідею цвісти місяцями: простий домашній рецепт

03:28

Як отримати 300 кг малини з невеликої ділянки: рецепт диво-підгодівлі

03:03

Здогадаються одиниці - чому піца насправді так називаєтьсяВідео

02:36

Ціни на три категорії продуктів різко підскочать - що і коли подорожчає

01:14

Астероїд-"вбивця" мчить до Місяця: чи є загроза для Землі та людства

07 березня, субота
23:54

Нові графіки для Києва та області: години відключення електроенергії 8 березня

23:09

Лорак публічно принизила Кіркорова прямо на своєму концерті: як він відреагувавВідео

22:53

РФ просунулася на Сумщині і захопила Сопич: деталі від DeepState

22:27

Седокова пішла співати безкоштовно по барах: впала нижче плінтуса

22:14

В Україні може виникнути дефіцит бензину: нардеп озвучив терміни

21:50

Як виглядати молодше за допомогою макіяжу — поради експертів

Реклама
21:43

Вбивають скоординовано: Зеленський розкрив дані про допомогу РФ Ірану

21:14

Водіїв із дітьми чекають нові правила: що потрібно знати, щоб не отримати штрафВідео

20:29

Що може "завалити" РФ: розкрито сценарій, якого найбільше бояться в Кремлі

20:16

Співпраця РФ та Ірану зупиниться: Стубб заговорив про вигоду для України

20:05

Чому китайці не користуються виделками: відповідь вас здивує

19:45

Обіцяли ще два роки тому: чому Україна досі не отримала F-16 від Бельгії

19:42

Чорна цвіль більше не проблема: просте рішення працює за лічені хвилини

19:23

Жадане потепління: температура на Тернопільщині скоро різко підскочить

19:10

Чому Тегеран обстрілює всіх та до кого може дотягнутися: Денисенко назвав причинуПогляд

18:24

У Зеленського з'явилися несподівані "важелі впливу" на Трампа: ЗМІ дізналися подробиці

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти