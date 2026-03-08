Путін зганьбився невдалими дублями привітання з 8 березня

Кремль опублікував не те відео з Путіним, чим зганьбив диктатора.

У привітанні з 8 березня Кремль показав, як Путін кашляє / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне:

Кремль опублікував "сиру" версію привітання Путіна з 8 березня

Диктатор довго не міг відкашлятись, перш ніж продовжити промову

Кремль сьогодні вранці опублікував привітання кремлівського диктатора Володимира Путіна з 8 березня. Відео мало б привернути увагу росіянок, натомість його висміяли у Мережі.

А все тому, що спершу на всіх сторінках Кремля опублікували невідредаговане відео з Путіним, у якому він кашляв і не міг ніяк налаштувати свій голос.

"Знаєте, давайте я ще раз скажу, тому що дерло в горлі. Ледь не закашлявся, багато говорив дуже", - виправдовував свій кашель диктатор.

На те, щоб налаштуватися на продовження запису звернення Путіну потрібно було приблизно пів хвилини. Увесь цей час від кашляв, бухикав і підтирав ніс.

Користувачі соцмереж швидко помітили факап Путіна і почали поширювати уривок з невдалими дублями, насміхаючись над диктатором. У Кремлі це помітили, тому видалили невідредаговане відео і опублікували на офіційних сторінках звернення без невдалого фрагменту.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться фрагмент "сирого" відео з привітанням Путіна:

Моменти ганьби Путіна

Нагадаємо, Главред писав, що Володимир Путін якось намагався блиснути своїми історичними знаннями. Зокрема, він згадав гасло "рух — все, мета — ніщо" і помилково приписав його більшовику Льву Троцькому (Бронштейну).

Раніше також російського диктатора підловили на озвучених ним цифрах по "втратах" української бронетехніки під час контрнаступу. Глава Кремля назвав цифру майже у 10 разів меншу за ту, у яку він оцінював втрати ЗСУ в бронетехніці за місяць до цього.

Напередодні, під час параду до 9 травня минулого року у Мережі помітили юнака, який явно нудьгував під час виступу Путіна, а також відверто потішався над маячнею кремлівського диктатора.

