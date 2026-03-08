Путін зганьбився невдалими дублями привітання з 8 березня

Головне:
- Кремль опублікував "сиру" версію привітання Путіна з 8 березня
- Диктатор довго не міг відкашлятись, перш ніж продовжити промову
Кремль сьогодні вранці опублікував привітання кремлівського диктатора Володимира Путіна з 8 березня. Відео мало б привернути увагу росіянок, натомість його висміяли у Мережі.
А все тому, що спершу на всіх сторінках Кремля опублікували невідредаговане відео з Путіним, у якому він кашляв і не міг ніяк налаштувати свій голос.
"Знаєте, давайте я ще раз скажу, тому що дерло в горлі. Ледь не закашлявся, багато говорив дуже", - виправдовував свій кашель диктатор.
На те, щоб налаштуватися на продовження запису звернення Путіну потрібно було приблизно пів хвилини. Увесь цей час від кашляв, бухикав і підтирав ніс.
Користувачі соцмереж швидко помітили факап Путіна і почали поширювати уривок з невдалими дублями, насміхаючись над диктатором. У Кремлі це помітили, тому видалили невідредаговане відео і опублікували на офіційних сторінках звернення без невдалого фрагменту.
Дивіться фрагмент "сирого" відео з привітанням Путіна:
Моменти ганьби Путіна
Нагадаємо, Главред писав, що Володимир Путін якось намагався блиснути своїми історичними знаннями. Зокрема, він згадав гасло "рух — все, мета — ніщо" і помилково приписав його більшовику Льву Троцькому (Бронштейну).
Раніше також російського диктатора підловили на озвучених ним цифрах по "втратах" української бронетехніки під час контрнаступу. Глава Кремля назвав цифру майже у 10 разів меншу за ту, у яку він оцінював втрати ЗСУ в бронетехніці за місяць до цього.
Напередодні, під час параду до 9 травня минулого року у Мережі помітили юнака, який явно нудьгував під час виступу Путіна, а також відверто потішався над маячнею кремлівського диктатора.
Читайте також:
- Затяжна магнітна буря атакує Україну: коли цей шторм піде на спад
- "Сьогодні ж будуть перемовини": важлива заява Зеленського про атаки РФ
- Буде майже +20 градусів: синоптики здивували раптовою зміною погоди
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред