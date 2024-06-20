"Зробили розгром": у Києві понівечили могили Да Вінчі, Джуса та Петриченка

На Аскольдовій могилі у Києві невідомі вчинили наругу над могилами трьох загиблих воїнів. Родичі та близькі вимагають, аби винні були покарані.

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Невідомі здійснили наругу над могилами трьох загиблих воїнів України / Колаж: Главред, фото: скрін з відео Alina Mykhailova

У ніч на 20 червня на могилах загиблих воїнів Дмитра Коцюбайла, Андрія Пільщикова та Павла Петриченка на Аскольдовій могилі невідомі особи влаштували розгром. Про це повідомила керівниця медичної служби "УЛЬФ" 1-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова у Facebook.

На опублікованому в мережі відео видно, що злочинці на могилах пошкодили портрети загиблих захисників, позривали таблички, розбили лампадки на меморіалі-триптиху "Іловайськ. ДАП. Дебальцеве" та розмалювали прапори.

Михайлова зазначила, що сімʼї та друзі відновлять відповідний стан могил. Однак, за її словами, ніхто не залишить зловмисників без покарання, знайдуть усіх причетних до розгрому.

відео дня

"Я прошу правоохоронні органи окрім того що звернути увагу на цей інцидент - забезпечити парк Аскольдова могила охороною. Я зверталась рік тому. Звертаюсь і зараз", - підкреслила керівниця медичної служби "УЛЬФ".

Скрін із телеграма Главред

Дивіться відео з Аскольдової могили, де спаплюжили могили загиблих воїнів:

Згодом Київська міська прокуратура повідомила про початок розслідування за фактом наруги над могилами захисників України.



"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом наруги над могилами захисників України (ч. 2 ст. 297 КК України)", - йдеться в повідомленні.



Вже розпочато оперативні слідчі та розшукові дії для встановлення особи жінки, що здійснила наругу. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Хто така Аліна Михайлова? Аліна Михайлова - українська волонтерка, офіцер ЗСУ, активістка. Депутат Київської міської ради IX скликання. Керівниця медичної служби "УЛЬФ" Першого окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім .Дмитра Коцюбайла. 2022 року увійшла до списку "30 до 30: обличчя майбутнього" від "Forbes". З 2017 року була у стосунках з українським добровольцем, командиром 1 ОМБ "Вовки Да Вінчі", Героєм України Дмитром Коцюбайлом, який загинув 7 березня 2023 року у боях за Бахмут.

Загибель українських воїнів - що відомо

У Києві 19 квітня відбулися похорони військового та волонтера Павла Петриченка, який загинув на фронті за день до свого 32-річчя 15 квітня під час виконання бойового завдання.

29 серпня 2023 року в Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві попрощалися з Андрієм Пільщиковим з позивним "Джус". Його життя обірвалося 25 серпня в результаті авіакатастрофи в Житомирській області. Пілоту було всього 30 років.

9 березня 2023 року на Прикарпатті попрощалися із Героєм України Дмитром Коцюбайлом із позивним "Да Вінчі". Про смерть 27-річного захисника стало відомо 7 березня. Він загинув у важких боях під Бахмутом.

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