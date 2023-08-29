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"Він дуже любив сік": у Києві прощаються з льотчиком "Джусом", загиблим в авіакатастрофі

Анна Ярославська
29 серпня 2023, 12:12 оновлено 29 серпня, 12:28
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Андрій Пільщиков ще підлітком мріяв про небо. Він відомий тим, що "вибивав" для України літаки F-16 і мріяв побороти бюрократію.
Андрій
Андрій "Джус" Пільщиков загинув 25 серпня внаслідок авіакатастрофи / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/u_now

У вівторок, 29 серпня, в Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві прощаються з одним з загиблих на Житомирщині пілотів - Андрієм Пільщиковим з позивним "Джус". Його життя обірвалося 25 серпня в результаті авіакатастрофи в Житомирській області. Пілоту було всього 30 років.

На церемонію прощання приїхали друзі, колеги та рідні Андрія, передає ТСН.

Андрій Пільщиков відомий тим, що "вибивав" літаки F-16, мріяв побороти бюрократію. Позивний "Джус" Андрій отримав через те, що ніколи не вживав алкоголь, пив лише сік (juice в перекладі з англійської означає "сік"). Про це розповів один з колег загиблого, підполковник запасу Олександр Довгаль.

відео дня

Дивіться відео - У Києві прощаються з Андрієм Пільщиковим:

Олександр Довгаль розповів про загиблого Андрія Пільщикова
Олександр Довгаль розповів про загиблого Андрія Пільщикова / скріншот

  • Прощання із загиблим пілотом у Києві
    Прощання із загиблим пілотом у Києві Фото: ТСН
  • Прощання із загиблим пілотом у Києві
    Прощання із загиблим пілотом у Києві Фото: ТСН
  • Прощання із загиблим пілотом у Києві
    Прощання із загиблим пілотом у Києві Фото: ТСН
  • Прощання із загиблим пілотом у Києві
    Прощання із загиблим пілотом у Києві Фото: ТСН
  • Прощання із загиблим пілотом у Києві
    Прощання із загиблим пілотом у Києві Фото: ТСН
  • Прощання із загиблим пілотом у Києві
    Прощання із загиблим пілотом у Києві Фото: ТСН
  • Прощання із загиблим пілотом у Києві
    Прощання із загиблим пілотом у Києві Фото: ТСН
  • Прощання із загиблим пілотом у Києві
    Прощання із загиблим пілотом у Києві Фото: ТСН
  • Прощання із загиблим пілотом у Києві
    Прощання із загиблим пілотом у Києві Фото: ТСН
  • Прощання із загиблим пілотом у Києві
    Прощання із загиблим пілотом у Києві Фото: ТСН
  • Прощання із загиблим пілотом у Києві
    Прощання із загиблим пілотом у Києві Фото: ТСН, t.me/u_now
  • Прощання із загиблим пілотом у Києві
    Прощання із загиблим пілотом у Києві Фото: ТСН, t.me/u_now
  • Прощання із загиблим пілотом у Києві
    Прощання із загиблим пілотом у Києві Фото: ТСН, t.me/u_now
  • Прощання із загиблим пілотом у Києві
    Прощання із загиблим пілотом у Києві Фото: ТСН, t.me/u_now

Загибель українських пілотів на Житомирщині

25 серпня в Житомирській області зіткнулися навчальні літаки Л-39. В результаті загинули троє пілотів. Одним із загиблих виявився відомий український льотчик винищувача МіГ-29 Андрій Пільщиков, у якого був позивний "Джус".

Разом з Андрієм Пільщиковим у небі над Житомирщиною загинули майори авіації В'ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

Військових пілотів, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання в Житомирській області 25 серпня 2023 року, представили до державних нагород.

Також командувач повітряними силами Збройних сил України Микола Олещук видав наказ про присвоєння військових звань посмертно:

  • майору В'ячеславу Мінці – "підполковник";
  • майору Сергію Проказіну "підполковник";
  • капітану Андрію Пільщикову - "майор".

Правоохоронці порушили провадження за статтею "порушення правил польотів або підготовки до них". Санкція статті, за якою проводиться розслідування, передбачає покарання у вигляді 15 років за ґратами.

Після авіакатастрофи президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель пілота Джуса. З перших днів повномасштабної війни він захищав українське небо і дуже допомагав державі, сказав президент.

Очевидці розповіли подробиці смертельної авіакатастрофи на Житомирщині. Виявилося, що літаки зачепилися один за одного і почали кружляти в небі. Один літак увійшов у землю гострим кутом, кажуть місцеві жителі.

Що відомо про загиблих пілотів

Капітан Андрій Пільщиков з позивним "Джус" - уродженець Харкова. Ще підлітком мріяв про небо. Свою льотну кар'єру розпочав у лавах харківського "Цивільного повітряного патруля".

"Ми познайомилися з тобою, коли ти закоханим в небо підлітком з'явився на одному з польових аеродромів. Тобі було цікаво все, що пов'язано з авіацією. Певною мірою, дивлячись на тебе і твоє захоплення авіацією, народилася ідея створення авіаційного навчального кадетського центру для молоді, яка мріє про польоти і захоплюється авіацією", — йдеться у повідомленні пресслужби патруля.

Свій перший політ Андрій здійснив саме тут на літаку Х-32-912 "Бекас".

Вісім років свого життя Андрій Пільщиков присвятив авіації. З початком великої війни мав понад 500 годин нальоту, зокрема і при виконанні бойових завдань у складних умовах.

Отримав низку державних і відомчих нагород. Був мужнім, принциповим, безкомпромісним, завжди до кінця відстоював власну думку, активно виступав у західних медіа, зокрема, в питанні надання Україні сучасних літаків F-16.

В'ячеслав Мінка жив на Київщині. Повернувся в авіацію в 2015 році, коли російські окупанти напали на Україну. З початком повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту. Був досвідченим технічно підготовленим пілотом. Знав різні типи літаків, значну частину служби присвятив інструкторській справі.

Сергій Проказін народився на Полтавщині. 24 роки життя присвятив авіації: від льотчика – до заступника командира бригади. З 2022 року мав понад 100 годин бойових вильотів. Побратими згадують його прекрасну посмішку, щирість, вміння прийти на допомогу в непростих ситуаціях.

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війна в Україні авіакатастрофа новини України війна Росії та України Андрій "Джус" Пільщиков
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