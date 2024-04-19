В Києві попрощались із військовим Павлом Петриченком: що відомо про Героя

Попрощатись з військовим Ппавлом Петриченком до Михайлійвського Золотоверхого собору прийшла сотні українців, зокрема і відомі активісти та волонтери.

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Військовий загинув за день до свого 32-річчя - що відомо про Героя / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, facebook Maryna Petrychenko

У Києві 19 квітня відбулися похорони військового та волонтера Павла Петриченка, який загинув на фронті за день до свого 32-річчя 15 квітня під час виконання бойового завдання. Його відспівали у Михайлівському Золотоверхому соборі. Про це повідомляє "РБК-Україна".

На прощання з військовим прийшли сотні українців з квітами, віддаючи йому останню шану. Присутніми на церемонії були також військові. У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулося відспівання Павла, але місце його поховання родина поки не розголошувала.

На прощання прийшли активісти, блогери Сергій Стерненко та Ігор Лаченков, ведучий Євген Яновський, військова та співачка Анастасія Шевченко (Стасік), громадський та політичний діяч Сергій Притула та багато інших, хто хотів вшанувати пам'ять воїна, що віддавав своє життя за Україну.

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Що відомо про Павла Петриченка

Павло Петриченко був активним учасником Євромайдану та організатором акцій на підтримку Сергія Стерненка. До початку повномасштабного вторгнення він працював проектним менеджером у благодійному фонді Сергія Притули та приймав участь у численних громадських ініціативах.

За декілька тижнів перед початком повномасштабного вторгнення у 2022 році Петриченко став керівником штабу нової партії Притули. У квітні 2022 року він був призваний на військову службу до Збройних сил України, де служив аеророзвідником у 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка.

У 2023 році Павла Петриченка нагородили орденом "Золотий хрест", орденом "За мужність" III ступеня та відзнакою головнокомандувача "Хрест хоробрих".

У кінці березня 2024 року Павло Петриченко привернув увагу до проблеми гральної залежності серед військовослужбовців. Він став ініціатором петиції, у якій закликав президента Володимира Зеленського заборонити азартні ігри та доступ до онлайн-казино для військовослужбовців на період воєнного стану.

Того ж дня петиція набрала необхідну кількість підписів, і на неї відреагував сам президент. Зеленський доручив спецслужбам та Раді національної безпеки та оборони провести аналітику з цього питання. Павло Петриченко також є одним із засновників громадського руху "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Загибель Павла Петриченка - реакція Зеленського

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 15 квітня український сержант Павло Петриченко був вбитий російськими окупантами. Про це повідомила його сестра Марина Петриченко.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині та назвав Павла людиною, якій не байдужа доля України.

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