УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

В Києві попрощались із військовим Павлом Петриченком: що відомо про Героя

Юрій Берендій
19 квітня 2024, 14:17
Попрощатись з військовим Ппавлом Петриченком до Михайлійвського Золотоверхого собору прийшла сотні українців, зокрема і відомі активісти та волонтери.
В Києві попрощались із військовим Павлом Петриченком: що відомо про Героя
Військовий загинув за день до свого 32-річчя - що відомо про Героя / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, facebook Maryna Petrychenko

У Києві 19 квітня відбулися похорони військового та волонтера Павла Петриченка, який загинув на фронті за день до свого 32-річчя 15 квітня під час виконання бойового завдання. Його відспівали у Михайлівському Золотоверхому соборі. Про це повідомляє "РБК-Україна".

На прощання з військовим прийшли сотні українців з квітами, віддаючи йому останню шану. Присутніми на церемонії були також військові. У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулося відспівання Павла, але місце його поховання родина поки не розголошувала.

На прощання прийшли активісти, блогери Сергій Стерненко та Ігор Лаченков, ведучий Євген Яновський, військова та співачка Анастасія Шевченко (Стасік), громадський та політичний діяч Сергій Притула та багато інших, хто хотів вшанувати пам'ять воїна, що віддавав своє життя за Україну.

відео дня

Що відомо про Павла Петриченка

Павло Петриченко був активним учасником Євромайдану та організатором акцій на підтримку Сергія Стерненка. До початку повномасштабного вторгнення він працював проектним менеджером у благодійному фонді Сергія Притули та приймав участь у численних громадських ініціативах.

За декілька тижнів перед початком повномасштабного вторгнення у 2022 році Петриченко став керівником штабу нової партії Притули. У квітні 2022 року він був призваний на військову службу до Збройних сил України, де служив аеророзвідником у 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка.

У 2023 році Павла Петриченка нагородили орденом "Золотий хрест", орденом "За мужність" III ступеня та відзнакою головнокомандувача "Хрест хоробрих".

У кінці березня 2024 року Павло Петриченко привернув увагу до проблеми гральної залежності серед військовослужбовців. Він став ініціатором петиції, у якій закликав президента Володимира Зеленського заборонити азартні ігри та доступ до онлайн-казино для військовослужбовців на період воєнного стану.

Того ж дня петиція набрала необхідну кількість підписів, і на неї відреагував сам президент. Зеленський доручив спецслужбам та Раді національної безпеки та оборони провести аналітику з цього питання. Павло Петриченко також є одним із засновників громадського руху "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Загибель Павла Петриченка - реакція Зеленського

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 15 квітня український сержант Павло Петриченко був вбитий російськими окупантами. Про це повідомила його сестра Марина Петриченко.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині та назвав Павла людиною, якій не байдужа доля України.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні
Реклама

Головне за день

В Києві попрощались із військовим Павлом Петриченком: що відомо про Героя

В Києві попрощались із військовим Павлом Петриченком: що відомо про Героя

14:17 Україна
В Одесі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги: що відомо

В Одесі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги: що відомо

14:15 Україна
Заморозки, дощі та грози: погода в Україні принесе нові "сюрпризи"

Заморозки, дощі та грози: погода в Україні принесе нові "сюрпризи"

14:02 Синоптик
Всі головні новини

Популярне

Фанати ахнули: українка-запроданка Тетяна Овсієнко запливла до невпізнання 18423

Фанати ахнули: українка-запроданка Тетяна Овсієнко запливла до невпізнання

Дружина Віталія Козловського показала старшого сина співака від іншої жінки 14832

Дружина Віталія Козловського показала старшого сина співака від іншої жінки

Чоловік пішов у ліс із металошукачем і знайшов рідкісний скарб 10624

Чоловік пішов у ліс із металошукачем і знайшов рідкісний скарб

Усі гонорари для ЗСУ: путіністка Поплавська злила відомих російських артистів 5012

Усі гонорари для ЗСУ: путіністка Поплавська "злила" відомих російських артистів

Останні новини

14:17

В Києві попрощались із військовим Павлом Петриченком: що відомо про Героя

14:15

В Одесі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги: що відомо

14:02

Заморозки, дощі та грози: погода в Україні принесе нові "сюрпризи"

13:50

Молитва за здоров'я: щире звернення до Бога творить справжні диваВідео

13:41

РФ знайшла новий спосіб для просування на Сході: в ЗСУ назвали головну проблему

РФ вдарила ракетами по центру Дніпра: є "приліт" у житловий будинок, загинули людиРФ вдарила ракетами по центру Дніпра: є "приліт" у житловий будинок, загинули люди
13:36

Позитив опинився в лікарні через Дорофєєву

13:01

Кардаш'ян на унітазі: у мережу злили незручне фото селебріті

12:52

Публічно дав клятву: принц Вільям уперше заговорив про онкохвору Кейт Міддлтон

12:48

Залишилося двоє синів: внаслідок атаки РФ на Дніпропетровщині загинула працівниця УЗ

Реклама
12:30

Бенефіціари локальних тютюнових фабрик знаходяться на Кіпрі – Купира

12:29

Коли в Україну повернеться тепло: синоптик дала прогноз на квітень 2024 року

11:55

Другий літак втік: в ГУР розкрили нові деталі знищення російського Ту-22М3

11:54

"Робить нас щасливими": Світлана Тарабарова показала молодшу доньку в її день народження

11:51

Народні засоби від мурах у домі: забійний лайфхак дає 100%-вий результат

11:50

Каверзна головоломка: одна з жінок - мама хлопчика, потрібно вгадати за 7 секунд

11:49

"Вирішується доля війни": Туск зробив важливу заяву щодо блокування кордону з Україною

11:05

Зникнуть навіть найменші частинки: як прибрати розбите скло - потрібна 1 річ

10:50

Китайський гороскоп на завтра 20 квітня: Щури - будьте обережні, Драконам - витрати

10:50

Послабить можливості РФ атакувати Україну: у Повітряних силах прокоментували збиття Ту-22М3

10:45

Літак Ту-22МЗ збили на відстані 300 км від України: у ГУР розкрили деталіВідео

Реклама
10:37

Добивають лежачого: чому стереотипи про переселенців - усе ще нормаПогляд

10:24

Україна може програти війну до кінця 2024 року: в ЦРУ спрогнозували хід боїв

10:17

Ракетний удар 19 квітня: ЗСУ знищили 15 ракет, 14 дронів і бомбардувальник ТУ-22М3Фото

10:09

"Він не витримає": молода дружина Віктора Павліка розповіла про майбутню доньку

09:54

Загинули троє дітей: РФ вночі вдарила по ДніпропетровщиніФото

09:52

Як легко і швидко помити мікрохвильовку: про диво-способи знають лише одиниціВідео

09:39

Церковне свято 20 квітня: що заборонено робити на Похвалу Пресвятої Богородиці

09:30

Удари будуть продовжуватись: в ISW розповіли, чим Україна б'є по території РФ

09:23

Гороскоп на завтра 20 квітня: Терезам - шанс показати себе, Водоліям - гора роботи

09:20

ЗСУ вперше збили російський бомбардувальник Ту-22М3 - носій ракет Х-22Фото

08:55

РФ має відповідати: Зеленський відреагував на ракетний удар по ДніпропетровщиніФото

08:15

Генштаб звільнив Наталію Гуменюк з посади речниці ОК "Південь": хто її замінить

08:10

Чому Франція запросила росіян на річницю висадки у НормандіїПогляд

08:00

Миттєва карма: у РФ упав літак, який вранці бив ракетами по УкраїніВідео

07:35

Вранці в Одесі прогриміли вибухи: що відомо про ракетний удар РФ

07:25

Помітити магніт на пляжі за 5 секунд зможе лише найуважніший: складна оптична ілюзія

06:01

Росіяни прагнуть окупувати Часів Яр до кінця травняПогляд

05:30

Головоломка для тих, у кого блискучий зір: треба за 10 секунд знайти кукурудзу

04:44

Як позбутися вапняного нальоту на кранах: жінка поділилась геніальним способом

04:00

Онук-утікач Софії Ротару вийшов на зв'язок і приголомшив шанувальників - що з ним сталося

Реклама
03:03

СБУ повідомила про заочну підозру співаку-зраднику з Києва

02:32

Чоловік назвав 6 небезпечних предметів, які категорично не можна пилососитиВідео

02:05

Кримський міст міг залишитись без захисту: нові подробиці удару по Джанкою

01:35

Головоломка на перевірку IQ: знайдіть сніговика за 12 секунд

00:12

Потап на відео полив свою лисину молоком заради Насті Каменських

18 квітня, четвер
23:50

Жінка показала трюк із підводкою, який допоможе виглядати молодшеВідео

23:47

По Запорізькій АЕС втретє вдарив дрон: МАГАТЕ не допустили до місця вибуху

23:14

РФ зібрала 20-25 тис. солдат: в ЗСУ сказали, на які населені пункти націлився ворог

22:53

Буде "вибухове" літо: ЗСУ відправлятимуть "подарунки" окупантам у Крим

22:30

Анонсований на травень наступ Росії вже почався: ворог визначив два напрямки

Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЦерковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти