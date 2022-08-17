"Здатися в полон, або навчитися плавати": офіцер ЗСУ назвав сценарій для військ РФ на півдні

ЗСУ ламатимуть логістику військ РФ на півдні шляхом знищення мостів - Лапін / Колаж УНІАН

Збройні сили України працюватимуть над тим, щоб відрізати логістичні ланцюги окупантів на півдні шляхом розтрощення мостів. Російські генерали вже вирушили на лівий берег Дніпра, що стало деморалізуючим фактором для військ окупантів. Загарбники шукатимуть можливості на інших фронтах. На Донецькому напрямку вони спробують посилено атакувати сили української оборони. Про це заявив офіцер ЗСУ, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін.

У ефірі Еспресо ТВ він розповів про те, що Україна має намір відрізати логістику окупантів на півдні. Після реалізації такого плану у них буде тільки два варіанти – або здатися в полон, або навчитися плавати. Російські генерали вже перемістилися на лівий берег Дніпра.

"Україна намагатиметься відрізати логістику російському угрупованню шляхом знищення мостів. Після цього росіянам залишиться або здатися в полон, або навчитися плавати. Російський генералітет вже перебрався на лівий берег Дніпра. І цей фактор деморалізує особовий склад армії РФ", - пояснив ситуацію Лапін.

Також він додав, що Росія шукатиме можливості на інших фронтах. На Донецькому напрямку окупанти спробують посилено атакувати підрозділи сил оборони України.

"Росіянам доведеться мати успіх в іншому місці. На Донецькому напрямку вони продовжуватимуть намагатися душити українських захисників", - підкреслив Ігор Лапін.

Ситуація на півдні України

У Джанкойському районі окупованого Криму 16 серпня пролунали вибухи. Жителі півострова бачили чорний дим. Пізніше стали відомі відомості про дві пожежі - на трансформаторній підстанції та з боєприпасами окупантів у селищі Травневе.

За декілька годин з'явилася інформація про вибухи в селищі міського типу Гвардійське у Сімферопольському районі. Журналіст-розслідувач Христо Грозєв повідомив, що там була військова база з 12 бойовими літаками Су-24М та Су-25М.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна має право наносити удари по Криму зброєю, яка надходить із Заходу. За його словами, між Києвом та Вашингтоном діє домовленість щодо незастосування українською державою зброї по території РФ. Безумовно, вона не поширюється на окуповані території.

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