Знищили купу окупантів та катери: подробиці потужного рейду у Криму

Українські військові висадились на території окупованого Криму та ліквідували мінімум 30 окупантів.

https://glavred.net/ukraine/znishchili-kupu-okupantiv-ta-kateri-podrobici-potuzhnogo-reydu-u-krimu-10495543.html Посилання скопійоване

ЗСУ пошкодили 4 катери окупантів під час рейду в Криму / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада,

Українські військові влаштували справжній рейд в окупованому Криму та пошкодили мінімум 4 швидкохідні катериросіян. Це все відбулося в ході спецоперації Головного управління розвідки та Військово-морських сил України. Про це заявив речник ГУР Андрій Юсов, повідомляє Суспільне.

Захисники України атакували окупантів в селі Маяк, де знаходиться база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил РФ. Крім того, на Тарханкутському півострові росіяни розташували радіолокаційний вузол РЛК "Небо-М" та РЛС "Каста-2Е2". По периметру були й позиції для ППО.

Українські військові вступили в бій проти окупантів за участю плавзасобів та авіації. Завдяки цим діям було ліквідовано мінімум 30 росіян.

відео дня

Президент України Володимир Зеленський також підтвердив проведення спецоперації. Він заявив, що втрат з боку України немає.

"Зарано говорити про звільнення Криму. Детальна доповідь буде у мене від Генерала Буданова. Так, це наші хлопці. З нашого боку втрат немає. Це гарна новина", - сказав Зеленський.

Спецоперація ГУР у Криму 24 серпня

Раніше повідомлялося, що ГУР висадив десант в Криму і провів успішну бойову операцію на мисі Тарханкут. Висадка була здійснена у ніч на 24 серпня. Як розповів представник військової розвідки Андрій Юсов, стався бій, під час якого противник зазнав втрат. Також він додав, що інформація щодо кількості втрат ворога уточнюється.

Представники військової розвідки Андрій Черняк та Андрій Юсов розповіли, що операцію на території мису Тарханкут – у населених пунктах Маяк та Оленівка – була рейдом.

Згодом у ГУР розповіли подробиці спецоперації та зазначили, що українські захисники знищили техніку РФ і встановили прапор України на півострові. Водночас в українській розвідці звернули увагу, що окупаційна адміністрація Криму цю подію не коментувала, не зважаючи на масові звернення місцевих жителів. Загарбники видали лише одне повідомлення – про нібито "знищення боєприпасів за встановленим графіком".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.