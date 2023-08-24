Знищили техніку РФ і встановили прапор України: ГУР розкрило деталі спецоперації в Криму

Захисники України висадилися на берег біля Оленівки та Маяка. Зав’язався бій, внаслідок якого в окупантів є втрати, також було знищено ворожу техніку.

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У ГУР розкрили деталі спецоперації в Криму/ колаж: Главред, фото: скрін, ГУР МОУ

Головне управління розвідки Міноборони за підтримки Військово-морських сил України провело спецоперацію у тимчасово окупованому Криму в ніч на четвер, 24 серпня. Українські спецпідрозділи дісталися до півострова на плавзасобах і висадилися на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк.

Деталі операції оприлюднило ГУР Міноборони України. Зазначається, що під час виконання завдання відбулося бойове зіткнення українських військових з російськими окупантами.

У результаті зіткнення підрозділи загарбників зазнали втрат серед особового складу, також було знищено ворожу техніку. У той же час українські бійці не постраждали.

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Під час спецоперації також захисники України встановили на півострові прапор нашої держави.

"В українському Криму знову замайорів державний прапор. Всі цілі та задачі виконано. По завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій", – зазначили в ГУР.

У той же час в українській розвідці звернули увагу, що окупаційна адміністрація Криму цю подію не коментувала, не зважаючи на масові звернення місцевих жителів. Загарбники видали лише одне повідомлення – про нібито "знищення боєприпасів за встановленим графіком".

"Українські Сили оборони і надалі надаватимуть окупантам допомогу в знищенні боєприпасів, техніки та живої сили", – пожартували в ГУР на таку реакцію російських загарбників.

Рейд ГУР в Криму/ скрін

Дивіться відео рейду ГУР в Криму:

Спецоперація ГУР у Криму 24 серпня

Раніше повідомлялося, що ГУР висадив десант в Криму і провів успішну бойову операцію на мисі Тарханкут. Висадка була здійснена у ніч на 24 серпня. Як розповів представник військової розвідки Андрій Юсов, стався бій, під час якого противник зазнав втрат. Також він додав, що інформація щодо кількості втрат ворога уточнюється.

Представники військової розвідки Андрій Черняк та Андрій Юсов розповіли, що операцію на території мису Тарханкут – у населених пунктах Маяк та Оленівка – була рейдом.

Пропагандистський Telegram-канал Shot повідомляв, що 24 серпня з 5 до 6 ранку біля населеного пункту Маяк у Криму стався бій за участю плавальних засобів і авіації.

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