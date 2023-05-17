СБУ знайшла усіх блогерів, які зняли роботу ППО: 'світить' до 8 років в'язниці

16 травня київські блогери зняли роботу української протиповітряної оборони під час ракетної атаки та розмістили фото і відео у своїх соцмережах.
"В ніч проти 16 травня вони здійснили несанкціоновану фото- та відеозйомку роботи української протиповітряної оборони та розмістили відповідні матеріали в соцмережах. Серед іншого, фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місцеположення та специфіку роботи вітчизняної ППО", - про це повідомляє пресслужба СБУ.
Спецслужба встановила, що за лічені хвилини ці відео "підхопили" численні телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них – інтернет-ресурси, які підконтрольні спецслужбам країни-агресора.
Також кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони. За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур.
"Доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола "користувачів", які виклали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в Ютуб. Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України", - наголосили в СБУ.
У фігурантів вилучили мобільні телефони і комп’ютерну техніку, які вони використовували для поширення забороненого контенту.
Наразі відбуваються комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення.
Дивіться відео про те, як СБУ викрила блогерів та заблокувала онлайн-камери:
Нагадаємо, що Мішина і Воронова влипнули у скандал через публікації роботи ППО. Обидві відомі українки опублікували відео, як працювала українська ППО під час ракетного удару РФ по Україні в ніч на 16 травня.
Ігнат розкрив деталі нічної ракетної атаки РФ. За його словами, всі шість збитих гіперзвукових ракет Х-47 "Кинджал" летіли на Київ, але були знищені протиповітряною обороною.
Дивіться відео про те, як сили ППО захищали Київ 16 травня:
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