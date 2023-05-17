СБУ знайшла усіх блогерів, які зняли роботу ППО: 'світить' до 8 років в'язниці

Служба безпеки України знайшла шістьох блогерів, які зняли та поширили роботу сил ППО під час масованої атаки країни-агресорки Росії на Київ.

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Блогерам загрожує в'язниця / колаж Главред: фото: СБУ

16 травня київські блогери зняли роботу української протиповітряної оборони під час ракетної атаки та розмістили фото і відео у своїх соцмережах.

"В ніч проти 16 травня вони здійснили несанкціоновану фото- та відеозйомку роботи української протиповітряної оборони та розмістили відповідні матеріали в соцмережах. Серед іншого, фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місцеположення та специфіку роботи вітчизняної ППО", - про це повідомляє пресслужба СБУ.

Спецслужба встановила, що за лічені хвилини ці відео "підхопили" численні телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них – інтернет-ресурси, які підконтрольні спецслужбам країни-агресора.

відео дня

Також кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони. За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур.

СБУ заблокувала камери у Києві / Фото: СБУ

"Доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола "користувачів", які виклали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в Ютуб. Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України", - наголосили в СБУ.

У фігурантів вилучили мобільні телефони і комп’ютерну техніку, які вони використовували для поширення забороненого контенту.

Наразі відбуваються комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення.

Дивіться відео про те, як СБУ викрила блогерів та заблокувала онлайн-камери:



Нагадаємо, що Мішина і Воронова влипнули у скандал через публікації роботи ППО. Обидві відомі українки опублікували відео, як працювала українська ППО під час ракетного удару РФ по Україні в ніч на 16 травня.

Ігнат розкрив деталі нічної ракетної атаки РФ. За його словами, всі шість збитих гіперзвукових ракет Х-47 "Кинджал" летіли на Київ, але були знищені протиповітряною обороною.

Дивіться відео про те, як сили ППО захищали Київ 16 травня:

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