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СБУ знайшла усіх блогерів, які зняли роботу ППО: "світить" до 8 років в'язниці

Юлія Куришко
17 травня 2023, 11:55 оновлено 17 травня, 12:24
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Служба безпеки України знайшла шістьох блогерів, які зняли та поширили роботу сил ППО під час масованої атаки країни-агресорки Росії на Київ.
СБУ знайшла усіх блогерів, які зняли роботу ППО: 'світить' до 8 років в'язниці
Блогерам загрожує в'язниця / колаж Главред: фото: СБУ

16 травня київські блогери зняли роботу української протиповітряної оборони під час ракетної атаки та розмістили фото і відео у своїх соцмережах.

"В ніч проти 16 травня вони здійснили несанкціоновану фото- та відеозйомку роботи української протиповітряної оборони та розмістили відповідні матеріали в соцмережах. Серед іншого, фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місцеположення та специфіку роботи вітчизняної ППО", - про це повідомляє пресслужба СБУ.

Спецслужба встановила, що за лічені хвилини ці відео "підхопили" численні телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них – інтернет-ресурси, які підконтрольні спецслужбам країни-агресора.

відео дня

Також кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони. За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур.

СБУ знайшла усіх блогерів, які зняли роботу ППО: 'світить' до 8 років в'язниці
СБУ заблокувала камери у Києві / Фото: СБУ

"Доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола "користувачів", які виклали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в Ютуб. Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України", - наголосили в СБУ.

У фігурантів вилучили мобільні телефони і комп’ютерну техніку, які вони використовували для поширення забороненого контенту.

  • СБУ викрила блогерів, які зняли роботу ППО
    СБУ викрила блогерів, які зняли роботу ППО СБУ
  • Блогерам загрожує до 8 років в'язниці
    Блогерам загрожує до 8 років в'язниці СБУ
  • Блогери "засвітили" роботу ППО у Києві
    Блогери "засвітили" роботу ППО у Києві СБУ
  • Блогери "залили" у соцмережі роботу ППО
    Блогери "залили" у соцмережі роботу ППО СБУ
  • Кияни виставили у соцмережі роботу ППО у Києві
    Кияни виставили у соцмережі роботу ППО у Києві СБУ
  • Роботу ППО у столиці зняли блогери
    Роботу ППО у столиці зняли блогери СБУ

Наразі відбуваються комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення.

Дивіться відео про те, як СБУ викрила блогерів та заблокувала онлайн-камери:

Нагадаємо, що Мішина і Воронова влипнули у скандал через публікації роботи ППО. Обидві відомі українки опублікували відео, як працювала українська ППО під час ракетного удару РФ по Україні в ніч на 16 травня.

Ігнат розкрив деталі нічної ракетної атаки РФ. За його словами, всі шість збитих гіперзвукових ракет Х-47 "Кинджал" летіли на Київ, але були знищені протиповітряною обороною.

Дивіться відео про те, як сили ППО захищали Київ 16 травня:

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