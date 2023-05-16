Обидві відомі українки опублікували відео, як працювала українська ППО під час ракетного удару РФ по Україні в ніч на 16 травня.

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Мішина і Воронова влипнули у скандал через публікації роботи ППО/ колаж: Главред, фото: Instagram

Країна-агресорка Росія у ніч на 16 травня атакувала Україну ракетами та дронами. Після атаки дві відомі українки влипнули у гучний скандал через те, що опублікували кадри роботи української протиповітряної оборони у Києві. Хоча публікувати такі кадри заборонено, вони з’явилися у соцмережах ексдружини київського наркодилера Юрія Чернецького Інни Воронової та акторки Ксенії Мішиної.

Воронова опублікувала відео, на якому було видно роботу української ППО, в Instagram-stories. При цьому Воронова на відео навіть повідомила свою локацію. Проте після хвилі хейту, яка на неї обвалилася, вона видалила заборонені кадри. Але гучний "слід" в інтернеті уже залишився, адже відео встигло розлетітися російськими пабліками.

Також відео того, як українська ППО захищала столицю нашої держави від ворожих ракет, з’явилося у соцмережі акторки Ксенії Мішиної. Проте акторка поспішила дати відсіч усім, хто на неї накинувся. Вона наголосила, що не повідомляла місцевість, де вона живе.

відео дня

Також Мішина звернула увагу, що в Києві продовжують працювати онлайн-камери, на яких "видно абсолютно все, що відбувалося".

"Я дуже відповідально ставлюся до всього, що публікую, оскільки розумію, наскільки будь-яка інформація може мати значення. Я публікую подібні відео, тому що це наше життя! І ми повинні про це говорити, кричати, не забувати. Усі мають бачити і пам’ятати, що війна триває і ракети літають", – наголосила Мішина.

У той же час вона додала, що на відео, яке вона раніше опублікувала, "не було нічого, крім військового неба, під яким ми живемо".

Мішина відповіла на хейт, який посипався після публікації відео роботи ППО/ скрін

Мішина наголосила, що на опублікованих кадрах "не було нічого, крім військового неба, під яким ми живемо"/ скрін

Нагадаємо, робити і викладати фото чи відео роботи української ППО суворо забороняється, адже такі дії можуть допомогти ворогу коригувати вогонь. Так само заборонено повідомляти, куди саме влучили російські окупанти, і викладати фото/ відео з місця подій до того, як буде офіційна інформація від влади.

Раніше популярна українська актриса Ксенія Мішина (зірка серіалу "Кріпосна"), яка кілька років тому була головною героїнею першого сезону реаліті-шоу "Холостячка", розповіла про те, чи спілкується зі своїм колишнім обранцем, переможцем того самого шоу, коміком і сценаристом Олександром Еллертом.

Нагадаємо, Ксенія Мішина вперше розповіла, чому насправді не вийшла заміж за батька свого сина. Від свого мучителя вона втекла на пізніх термінах вагітності, але ніколи не розкривала, що ж насправді послужило причиною такого складного рішення.

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