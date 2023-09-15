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СБУ проводить обшуки у Нестора Шуфрича в рамках справи про держзраду - ЗМІ

Андрій Ганчук
15 вересня 2023, 09:42 оновлено 15 вересня, 09:54
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Служба безпеки України проводить обшуки в будинку народного депутата Нестора Шуфрича, його підозрюють у державній зраді, пише Українська правда.
Нестор Шуфрич
Шуфричу вручили підозру / Українська правда

Служба безпеки України проводить обшуки у народного депутата Нестора Шуфрича. Його підозрюють у державній зраді та співпраці з Володимиром Сівковичем, який, за даними слідства, працює на спецслужби агресора Росії.

Як повідомляє Українська правда, Шуфричу вручили підозру.

"За словами джерел УП, його підозрюють у державній зраді. За даними слідства, Шуфрич співпрацював зі співробітником ФСБ РФ і колишнім народним депутатом Володимиром Сівковичем", - пишуть журналісти

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На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook журналіст Юрій Бутусов пише, що депутат затриманий. Згідно з його даними, проводиться близько 50 обшуків у справі Шуфрича.

Служба безпеки України не підтверджує інформацію про затримання Шуфрича.

Нагадаємо, у березні 2022 року Нестора Шуфрича затримували бійці територіальної оборони України. Його звинувачували в фотографуванні позицій ЗСУ. Пізніше Шуфрича відпустили.

Також Шуфрич, писала УП, залишав територію України в травні минулого року. За інформацією журналістів, Шуфрич перетинав українсько-румунський державний кордон. Сам Шуфрич заявив, що виїхав законно і за сімейними обставинами.

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Нестор Шуфрич державна зрада затримання Колесникової
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