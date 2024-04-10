Удар по авіазаводу у РФ: з'явилися кадри пошкоджень 'особливого' підприємства

Борисоглєбський авіаційний завод є єдиним підприємством на території РФ, яке ремонтує всю номенклатуру ракет, зазначив авіаексперт Анатолій Храпчинський.

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З’явились супутникові знімки наслідків удару по авіазаводу у Воронезькій області / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Telegram "Схеми"

У середу, 10 квітня, з'явились супутникові знімки, які фіксують наслідки удару по 711-му авіаційному заводі у Борисоглєбську Воронезької області РФ. Цей завод ремонтує ракети, які окупанти запускають по Україні. Знімки опублікували журналісти проєкту "Схеми".

Знімки, отримані супутником Planet Labs, продемонстрували пошкодження будівлі заводу. На фотографіях видно пошкодження одного з корпусів на території заводу - внаслідок удару обвалився дах.

"Цей завод - єдине підприємство на території РФ, яке здійснює ремонт всієї номенклатури ракет, що знаходяться на озброєнні фронтової авіації, а також ремонт наземних засобів зв’язку та радіотехнічного забезпечення польотів", - розповів "Схемам" авіаексперт Анатолій Храпчинський. відео дня

Журналісти "Схем" показали супутникові знімки наслідків удару по авіазаводу у Воронезькій області / Фото: Telegram "Схеми"

За словами експерта, російські вертольоти Мі-24 і Ка-52, а також винищувачі Су-24, Су-25 та Су-34, використовують ракети, такі як Р-73, РВВ-АЕ, Х-25 та Р-27, які ремонтуються на цьому заводі.

Що відомо про Борисоглєбський навчальний авіаційний центр Борисоглєбський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені В. П. Чкалова - навчальний заклад для підготовки пілотів (СРСР, РФ), розташований у місті Борисоглєбськ. Заснований 1922 року для підготовки льотчиків-винищувачів, льотчиків і льотчиків-бомбардувальників. З 2010 року - Навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу фронтової бомбардувальної і штурмової авіації. З 2012 року - Борисоглєбська навчальна авіаційна база ВУНЦ ВПС "ВПА", пише Вікіпедія.

Удари по РФ - атака на Борисоглєбський авіаційний завод

Нагадаємо, у ніч на 9 квітня у Воронезькій області Російської Федерації дрони атакували Борисоглєбський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені В. П. Чкалова.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило удар по Борисоглєбському навчальному авіаційному заводі.

"Так, авіаційний завод. Це те, що можемо констатувати з різних джерел. Був гуркіт – також можемо підтвердити. Деталей розкривати не будемо, але, за попередньою інформацією, уражені основні виробничі потужності підприємства", – заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в етері Радіо Свобода

Крім цього, у ніч на 5 квітня в Росії прогриміли вибухи. У Ростовській області безпілотники атакували військовий аеродром, а в Енгельсі Саратовської області прогриміли вибухи. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що у Морозівському районі очевидці зафіксували понад 60 вибухів, а також у кількох районах зникло світло.

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