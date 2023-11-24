Прогриміли потужні вибухи: у РФ дрони вдарили по в/ч з великим складом зброї

В результаті атаки безпілотників прогриміли вибухи в одній з військових частин у Волгоградській області РФ.
Про атаку невідомих дронів на військову частину на Волгоградщині в ніч на 24 листопада повідомляє Telegram-канал Astra.
Підкреслюється, що вибухи були чутні в Городищенському районі в ході удару БПЛА по одній з військових частин.
При цьому відзначаються, що перед вибухами, що прогриміли, у бік військової частини нібито летіли три безпілотники літакового типу.
При цьому уточнюється, що безпілотник літакового типу впав на території 57229/51 в селищі Котлубань в районі 2 години ночі.
"Ця військова частина, згідно з відкритими даними, є великим арсеналом комплексного зберігання боєприпасів", - пишуть в Мережі.
Уточнюється, що 16 листопада цю ж військову частину вже атакував безпілотник, в результаті чого згорів склад з боєприпасами дрібної стрілецької зброї. За деякими даними, з території в/ч тоді евакуювали 630 осіб.
Атака на Білгородську область
Крім того, в Бєлгородській області дрон-камікадзе вдарив по об'єктах країни-агресора в Грайворонському міському окрузі. В результаті нібито отримав осколкові поранення чоловік, який був доставлений в лікарню, повідомив губернатор В'ячеслав Гладков. Також в результаті вибуху був пошкоджений один автомобіль.
Підкреслюється, що за добу в прикордонних районах Бєлгородської області РФ були зафіксовані "11 прильотів", скиди саморобних вибухових пристроїв з квадрокоптера. У всьому окупанти традиційно звинувачують українську сторону.
Раніше в РФ поскаржилися на масову атаку дронів на Крим. Безпілотники нібито атакували не тільки окупований Крим, а й Волгоградську область Росії.
Нагадаємо, раніше воїни ГУР вдарили по рідкісній радіолокаційній станції в Білгородській області. В результаті удару станція була пошкоджена і виведена з ладу, а особовий склад ворога зазнав втрат.
Як раніше повідомлялося, що у Білгородській області дрон атакував будівлю "Газпрому". Зазначається, що будівля "Газпрому" пошкоджена, але постраждалих немає.
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