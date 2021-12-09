СБУ знайшла тіло водія BlaBlaCar, якого вбили у 2016 році

Тіло шукали 5 з половиною років / УНІАН

Служба безпеки України знайшла тіло водія BlaBlaCar львів'янина Тараса Познякова, якого вбили у 2016 році.

За даними джерела УП речника СБУ Артема Дехтяренка, тіло виявили поблизу траси "Житомир – Київ". Минулого тижня були отримані результати експертизи.

"Співробітники СБУ відшукали труп Тараса Познякова. До пошукових робіт була залучена Спецтехніка Міноборони. Спецслужбою отримані і перевіряються дані, що свідчать про можливий замовний характер скоєння вбивства", - сказав Дехтяренко.

За даними слідства, львів'янина з пістолета " ТТ "застрелив громадянин Росії Луан Кінгісепп, а потім разом зі своїм" побратимом " Дмитром Голубом зарив тіло вбитого і знищив засоби зв'язку.

Машину покійного "Ауді А6" сховали в одному з гаражних кооперативів у Києво-Святошинському районі Київської області у знайомого Голуба.

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До пошукових робіт львів'янина залучалася важка техніка та застосовувалося спеціальне технічне обладнання-георадар "EASY RAD-GPR", що використовується відділом репатріаційних заходів та пошукової роботи Управління цивільно-військового співробітництва ГШ ЗСУ.

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