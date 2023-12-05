Потужні вибухи в Криму: СБУ атакувала безпілотниками військові об'єкти РФ - ЗМІ

Безпілотниками були уражені радіолокаційна система, стоянка гелікоптерів та система управління зенітно-ракетних підрозділів.

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СБУ атакували безпілотниками військові об'єкти в Криму / Коллаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, depositphotos.com/ua

Українські спецслужби атакували безпілотниками військові об'єкти російських окупантів на території анексованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Так СБУ привітала окупантів з міжнародним днем волонтера.

"Ця ранкова "бавовна" на військових об'єктах у Криму є результатом спецоперації СБУ", - йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що дрони СБУ атакували:

радіолокаційну систему "Небо-М" в районі селища Багерове,

стоянку гелікоптерів,

радіолокаційну систему П-18 "Терек",

систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М" біля н.п Стрілкове.

Вибухи в Криму

Як повідомляв Главред, в ніч на 5 грудня в тимчасово окупованому Криму було голосно - жителі півострова повідомляли про звуки вибухів, прольоти ракет і роботу ППО. Керченський міст був закритий. Крім того, в деяких районах зникло світло. Вибухи було чути в Керчі, Феодосії, Старому Криму.

У Міноборони РФ повідомляли, що засоби ППО РФ вночі нібито знищили 22 українських безпілотника і ще 13 були перехоплені над Азовським морем та Кримом.

Пізніше стало відомо про те, що в Феодосії дрони атакували нафтобазу окупантів. Один БПЛА здетонував у повітрі - на територію нафтобази впали лише уламки. Другий безпілотник впав в 70-ти метрах від одного з резервуарів з паливом.

Нещодавно ГУР анонсувало удари по Севастополю, Кримському мосту та Новоросійську. Там натякнули, що статися це може вже найближчим часом, адже Україна планує скористатися тим, що шторм зруйнував російські захисні споруди.

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