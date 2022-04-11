"Збиваємо пачками": окупанти садять за штурвали випускників училищ, які часто б'ють по своїх

Приблизно 12 днів окупанти перестали застосовувати авіацію на території України / Фото Reuters

Замість досвідчених російських пілотів, які гинуть на війні в Україні або потрапляють у полон, за штурвали літаків сідають випускники училищ. Їм бракує навичок, часто вони б'ють по своїх же позиціях або їх ліквідують українські захисники.

Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович на своєму YouTube-каналі.

В цілому, по Україні зосередили приблизно 500 російських літаків. Однак реально літають всього 150-200. Причина цього - проблеми з екіпажем.

"Спочатку ми збивали підполковників, майорів і капітанів. Тому що всі розуміють, що льотчик, особливо в радянській системі підготовки або той, хто вийшов з льотного російського училища – це ще не льотчик. Він - пілот", - сказав радник глави ОП.

Такий пілот може лише вдень злетіти і полетіти по прямій на сусідній аеродром. Однак він не зможе вилетіти вночі, обійти ППО, хитрим маневром обдурити винищувачі противника, відбомбитися, зафіксувати результати і полетіти, прикривши партнера.

"Для цього потрібно вчитися. Зазвичай це вміють майори, командири ескадрильї, заступники командира полку або ескадрильї. Такі спочатку літали. Ми їх збивали. Вони або загинули, або потрапили в полон", – сказав Арестович.

"Потім почали літати лейтенанти, старші лейтенанти. Зараз в основному літають вони. І залишилися полковники, але їх менше. А ці хлопці нічого не вміють. І ми їх збиваємо просто пачками", - додав Арестович.

читайте також2 наших літаки проти 12 російських: український пілот розповів про важкий бій біля КиєваРадник глави ОП додав, що приблизно 12 днів окупанти перестали застосовувати авіацію на території України. Вона перейшла до авіаційної підтримки військ.

"Кількість влучень по російських військах почала стрімко нарощуватися. Чому? Тому що вони просто не розрізняють на полі бою де свої, а де - чужі. І часто промахуються. Немає необхідних навичок", - зазначив Арестович.

При цьому російські пілоти не залітають далі ніж на 20 кілометрів від лінії фронту. Вони потрапляють в свої та наші позиції, постійно здійснюючи помилки. Окупанти бомблять все, що можуть.

"Випадки потрапляння по своїх почастішали, тому що вони просто не вміють. Це дуже складна наука - на полі бою знайти своїх і чужих, а потім точно відбомбитися", - додав радник глави ОП.

За його словами, в Україні збили вже 150 російських літаків - це приблизно сім авіаційних полків двоескадрильного складу або трохи більше однієї повітряної армії.

Як повідомляв Главред, у розвідці назвали імена льотчиків, які бомблять мирне населення України.

В березні російський льотчик Максим Криштоп, якого збили і взяли в полон українські військові, розповів, що виконував злочинні накази і скидав авіабомби на мирне населення в Україні, але тепер шкодує про це.

Тим часом один з українських військових льотчиків здійснив героїчний вчинок на самому початку нападу російських окупантів. В ході атаки на ворожу колону його літак був підбитий, але український пілот зумів направити літак на окупантів.

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