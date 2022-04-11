УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Збиваємо пачками": окупанти садять за штурвали випускників училищ, які часто б'ють по своїх

11 квітня 2022, 09:22

В Україні зосередили приблизно 500 російських літаків. Однак реально літають всього 150-200 з них. Причина цього - проблеми з екіпажем.

літаки РФ
Приблизно 12 днів окупанти перестали застосовувати авіацію на території України / Фото Reuters

Замість досвідчених російських пілотів, які гинуть на війні в Україні або потрапляють у полон, за штурвали літаків сідають випускники училищ. Їм бракує навичок, часто вони б'ють по своїх же позиціях або їх ліквідують українські захисники.

Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович на своєму YouTube-каналі.

В цілому, по Україні зосередили приблизно 500 російських літаків. Однак реально літають всього 150-200. Причина цього - проблеми з екіпажем.

"Спочатку ми збивали підполковників, майорів і капітанів. Тому що всі розуміють, що льотчик, особливо в радянській системі підготовки або той, хто вийшов з льотного російського училища – це ще не льотчик. Він - пілот", - сказав радник глави ОП.

Такий пілот може лише вдень злетіти і полетіти по прямій на сусідній аеродром. Однак він не зможе вилетіти вночі, обійти ППО, хитрим маневром обдурити винищувачі противника, відбомбитися, зафіксувати результати і полетіти, прикривши партнера.

"Для цього потрібно вчитися. Зазвичай це вміють майори, командири ескадрильї, заступники командира полку або ескадрильї. Такі спочатку літали. Ми їх збивали. Вони або загинули, або потрапили в полон", – сказав Арестович.

"Потім почали літати лейтенанти, старші лейтенанти. Зараз в основному літають вони. І залишилися полковники, але їх менше. А ці хлопці нічого не вміють. І ми їх збиваємо просто пачками", - додав Арестович.

читайте також2 наших літаки проти 12 російських: український пілот розповів про важкий бій біля КиєваРадник глави ОП додав, що приблизно 12 днів окупанти перестали застосовувати авіацію на території України. Вона перейшла до авіаційної підтримки військ.

"Кількість влучень по російських військах почала стрімко нарощуватися. Чому? Тому що вони просто не розрізняють на полі бою де свої, а де - чужі. І часто промахуються. Немає необхідних навичок", - зазначив Арестович.

При цьому російські пілоти не залітають далі ніж на 20 кілометрів від лінії фронту. Вони потрапляють в свої та наші позиції, постійно здійснюючи помилки. Окупанти бомблять все, що можуть.

"Випадки потрапляння по своїх почастішали, тому що вони просто не вміють. Це дуже складна наука - на полі бою знайти своїх і чужих, а потім точно відбомбитися", - додав радник глави ОП.

За його словами, в Україні збили вже 150 російських літаків - це приблизно сім авіаційних полків двоескадрильного складу або трохи більше однієї повітряної армії.

Як повідомляв Главред, у розвідці назвали імена льотчиків, які бомблять мирне населення України.

В березні російський льотчик Максим Криштоп, якого збили і взяли в полон українські військові, розповів, що виконував злочинні накази і скидав авіабомби на мирне населення в Україні, але тепер шкодує про це.

Тим часом один з українських військових льотчиків здійснив героїчний вчинок на самому початку нападу російських окупантів. В ході атаки на ворожу колону його літак був підбитий, але український пілот зумів направити літак на окупантів.

Інші новини:

viber
війна в Україні авіаналіт Олексій Арестович новини України війна Росії та України
Реклама
Популярне
Гороскоп на тиждень 11-17 квітня: Тільцям - конфлікти, Козерогам - втрачені можливостіГороскоп на тиждень 11-17 квітня: Тільцям - конфлікти, Козерогам - втрачені можливості Україна "попливе": синоптики попередили про потужні зливи і заморозкиУкраїна "попливе": синоптики попередили про потужні зливи і заморозки Розслідувач групи Bellingcat спрогнозував швидкий кінець війни в Україні, але з одним нюансомРозслідувач групи Bellingcat спрогнозував швидкий кінець війни в Україні, але з одним нюансом На Херсонщині окупанти зґвалтували 16-річну вагітну дівчину та 78-річну пенсіонеркуНа Херсонщині окупанти зґвалтували 16-річну вагітну дівчину та 78-річну пенсіонерку Чому час працює проти ПутінаЧому час працює проти Путіна
Підтримайте Главред

Останні новини

10:37

"Доля тих людей невідома": Путін провів "чистку" ФСБ після провалу в Україні – Bellingcat

10:30

Гороскоп на завтра, 12 квітня 2022: Тільцям - важливі деталі, Стрільцям – борги, Водоліям - допомога

10:17

Москва повторить долю Маріуполя - астролог назвала терміниВідео

10:06

Волочкова розповіла, що потрібно робити на її похоронах

10:02

"У кімнаті - до туалету?" Війська Росії поцупили у людей унітази у Чернігівській області

Реклама
09:22

"Збиваємо пачками": окупанти садять за штурвали випускників училищ, які часто б'ють по своїхВідео

09:17

Собчак вилаяли за те, що вона зробила з сином (Фото)

09:11

Головна помилка Москви: чому у Росії в Чечні вийшло, а в Україні – ніПогляд

08:45

Вертольоти, літак, БПЛА і ракети: армія України за добу розбила 11 ворожих цілейВідео

08:39

ЗСУ ліквідували російського підполковника Хаметова, який раніше воював у Сирії

08:11

На Київщині знайшли нову братську могилу з цивільними та близько 10 розстріляних авто з тіламиВідео

07:43

На крок ближче до перемоги України над РФ: у Мережі показали снайпера ССО за роботою

07:23

Під загрозою два міста України: офіцер НАТО назвав нові цілі окупантівВідео

06:52

На Україну чекають нові військові зіткнення з Росією кожні п'ять років - АрестовичВідео

06:46

Окупанти РФ "високоточною" ракетою Х-29 розвалили туалет на городі у Запорізькій області

06:41

Війна з Росією: що дозволяє Україні розраховувати на перемогуПогляд

06:26

Навіть погода за нас: в ОП розповіли про "великий сюрприз" для окупантів у зоні ООСВідео

05:56

Звільнення Криму і Донбасу - нездійсненне завдання зараз: Арестович назвав причиниВідео

05:15

У Курську паніка через "українських націоналістів" і загрозу терактів: у Мережі креативно відповілиВідео

04:47

Зеленський повідав, чи змінюється політика Німеччини щодо України

Реклама
04:10

В Україну йде справжня весна: коли розігріє до +23Відео

04:00

Що потрібно додати в чай, щоб здолати головний біль - відповідь експертів

03:46

Низький попит, конкуренція і мізерні гонорари: як проросійських зірок покарали рублем

02:43

"Почуємо багато страшних новин": експерт пояснив, що буде, коли світ "втомиться" від війни в УкраїніВідео

02:05

Поезія незламних: Остап Ступка прочитав потужний вірш про війну в УкраїніВідео

01:40

Застосування Путіним ядерної зброї проти України - малоймовірно: глава Bellingcat пояснив чому

01:11

Гороскоп Таро на тиждень 11-17 квітня: Близнюкам - щедрі подарунки, Козерогам - сімейне щастя

01:03

Спалили море орків з технікою: під Харковом ЗСУ знищили колону РФВідео

00:51

Прикмети на 11 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:35

Харькова ВСУ разбили колонну российской военной техникиВідео

00:25

Зеленський щодо брехні Кремля: вони 8 років вбивали нас, а ми винні

10 квітня, неділя
23:59

Потужні вибухи прогриміли в Миколаєві та Харкові: що відомо про постраждалихВідео

23:28

Нова атака на Україну: РФ стягнула десятки літаків на аеродром у ВоронежіВідео

23:08

Прикмети на 12 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

22:52

Захоплення Києва "за два дні": Кличко попередив про ризики нового штурму РФВідео

22:50

"Не всі публічні": Данилов розповів про таємні візити до Києва під час війни

22:45

Через 20 років: Дженніфер Лопес виходить заміж за Бена АффлекаВідео

22:27

ФСБ влаштувала терор у Бучі: спливли страшні факти про масові розстріли українцівВідео

21:50

Ворога відкинули назад: окупанти отримали по зубах під СєвєродонецькомВідео

21:29

Кабмін виділив кошти на відновлення звільнених територій

Реклама
21:25

Макрон і Ле Пен виходять у другий тур виборів президента Франції - екзитпол

20:54

Військові аналітики США розкрили несподіваний напрямок нового удару РФВідео

20:32

Звірств російських військових може бути ще більше: у Байдена приголомшили заявоюВідео

20:29

Зруйновані стіни, у дворі - двохсоті: українська модель показала зруйнований будинок під КиєвомВідео

20:21

У НАТО думають дати Україні нову зброю і навчати солдатів за кордоном - BloombergВідео

20:16

Президент Польщі висловився щодо військових злочинів РФ в Україні

19:50

Орків "підсмажили" Стугною: десантура ЗСУ знищила ворожу бронетехнікуВідео

19:45

Росія завершує підготовку до наступу на схід України - ГенштабВідео

19:43

Росію погубить її ж тупість: чому поки що не варто чекати припинення війни в УкраїніПогляд

19:33

Прив'язали до дерева і жорстоко катували: під Києвом рашисти замучили пенсіонераВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти