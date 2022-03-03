Норвезький льотчик присвятив Україні шедевр у повітряному просторі

Так він висловив своє визнання та підтримку українському народу.
Вранці, 3 березня в небі над Норвегією з'явився напис "Україна". Її "створив" льотчик місцевої авіакомпанії Airbus Helicopters.
На вертольоті Н135 він залишив у небі повітряний слід, який склався в слово "Ukraine".
Цією акцією чоловік, за сприяння авіакомпанії, підтримав українських громадян у боротьбі з російською агресією.
Маршрут льотчика можна було відстежити на порталі FlightRadar24.
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Автор: Анна Підгорна