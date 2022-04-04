15 разів бомбив мирні міста в Україні: журналіст розповів, як спіймали пілота-окупанта на новітньому літаку

льотчик-окупант Сергій Єрмалов / Facebook Ю. Бутусова

Льотчик збитого над Харківською областю новітнього винищувача російських окупантів Су-35С встиг катапультуватись, а також пройшов більше десяти кілометрів у спробі сховатися, але був затриманий. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook відомий український журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, літак - зі складу 159-го винищувального авіаційного полку ВКС РФ (військова частина 45121, гарнізон Бесовець, Чална-1, Республіка Карелія).

"Льотчик намагався сховатися, і пішов від місця падіння літака більш ніж на 10 кілометрів. Однак підрозділи 24-ї бригади, батальйону НГУ імені Кульчицького, місцевої тероборони і 81-ї бригади організували масштабні пошуки, в результаті розрахунок зенітників 81 – ї бригади затримав злочинця", - уточнив Бутусов.

За його словами, окупант вже зізнався в тому, що неодноразово бомбив міста. Встиг здійснити 40 вильотів в Сирії і 15 – в Україні (два - на пошук засобів ППО).

"У вильоті, в якому він був збитий, виконував завдання з пошуку українських засобів ППО, і в певному сенсі завдання виконав: знайшов, що хотів", – підсумував Бутусов.

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Нагадаємо, раніше українські десантники в п'ятницю, 1 квітня, знищили на Харківщині два російських транспортно-бойових вертольоти Мі-8. При цьому ліквідувати такі повітряні цілі вперше вдалося пострілом з протитанкового ракетного комплексу"Корсар".

Про це повідомляло командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України у Facebook.